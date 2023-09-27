به گزارش خبرنگار مهر، در پی رخداد وندالیسم فرهنگی و تخریب کتیبههای تاریخی همدان و البته وضعیت نابسامان کتیبههای گنجنامه و عدم حفاظت مناسب از آنها، سیدمجتبی حسینی در حاشیه بازدید از کتیبههای تاریخی همدان به خبرنگار مهر، از تعیین ضربالاجل یک هفتهای به دستگاههای مربوطه خبر داد و اظهار کرد: میراث فرهنگی برای ساماندهی فضا و نردهکشی در اطراف کتیبهها یک هفته مهلت دارد.
وی با اشاره به اینکه نردهکشی باید سمت کتیبهها انجام میشود تا از حضور افراد در این مکان جلوگیری شود، افزود: دستگاههای اجرایی مانند شهرداری، میراثفرهنگی، راه و شهرسازی و منابع طبیعی ظرف ۱۰ روز آینده نشستی برگزار میکنند تا در رابطه با حفاظت بهتر از این آثار تاریخی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در این رابطه هماندیشی و تصمیمگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: در راستای حفظ و ساماندهی این آثار نسبت به اخذ مجوز از اداره کل موزهها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای فروش بلیت جهت ورود به محوطه کتیبهها خواهیم داشت.
حسینی با بیان اینکه هدف از این اقدام درآمدزایی نیست بلکه به دنبال راهکار مناسبی برای ساماندهی و ارتقای سطح امنیت و حفاظت کتیبههای گنجنامه هستیم، گفت: از پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی درخواست کتبی میکنیم تا ضمن مطالعات تخصصی بر کتیبههای گنجنامه، بهترین راهکار برای حفاظت از آنها را پیشنهاد بدهد.
وی افزود: همچنین از مسکن و شهرسازی خواستهایم با نصب تورهای فلزی در بالای کتیبهها، نسبت به مهار سنگهای بالادستی اقدام کنند تا در صورت سقوط سنگها آسیبی به کتیبهها و افراد بازدیدکننده نرسد.
گفتنی است؛ یادگار داریوشکبیر و خشایارشا در پایتخت تابستانی هخامنشیان از آثار ارزشمند این دوران است که قرنها در پای الوند خودنمایی میکند. این گنجینه استوار نیازمند نگاه ویژه مسئولان و البته فرهنگسازی برای حفظ و صیانت از آنهاست و امیدواریم دیگر هیچ وقت پای وندالیسم به کتیبهها باز نشود.
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