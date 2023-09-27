گسترش همکاری بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی در دیدار با پروفسور روو لاسلو رییس دانشگاه سگد SZEGED مجارستان ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص زمینه فعالیت دانشگاه و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی، به منظور گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی این دو دانشگاه اعلام آمادگی کرد.

وی اظهار کرد: خدمات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دو بخش آموزشی و سلامت خلاصه می‌شود و به طور کلی تمام ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور این دو ماموریت را برعهده دارند، البته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نظر جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی، بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به پذیرش دانشجو در ۱۲ دانشکده علوم پزشکی اعم از پزشکی، دندانپزشکی، تغذیه، پیراپزشکی، داروسازی و ... در قالب ۲۵۶ گروه آموزشی، تصریح کرد: در تلاشیم مسیرها را برای همکاری‌های بین المللی فراهم و هموار کنیم.

وی افزود: ارتباطات بین دانشگاهی و بین رشته‌ای جز اولویت‌های ماست و برای گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه های مختلف به منظور بهبود تعاملات علمی و دانشی، تبادل استاد و دانشجو، ایجاد دوره های مشترک، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تخصصی، انجام پروژه‌های تحقیقاتی و برگزاری دوره‌های تکمیلی و تخصصی در رشته های مختلف با کشور مجارستان اعلام آمادگی می‌کنیم.

در ادامه این نشست رئیس دانشگاه سگد مجارستان ضمن ابراز علاقه به افزایش همکاری و ارتباطات علمی، آموزشی و تحقیقاتی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: دانشگاه ما با ۴۴۰ سال قدمت در چهار دپارتمان اصلی خدمات سلامت، ابداعات، توسعه و تکنولوژی در حال فعالیت است. همچنین دانشگاه سگد با ۱۲ دانشکده، ۱۹ مدرسه دکترای تخصصی، ۲۹ گروه تحقیقاتی و ۲۰۰ شریک صنعتی در حال فعالیت‌های گسترده علمی، آموزشی و تحقیقاتی است.

وی ضمن تشریح اقدامات بین المللی این دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ هزار دانشجو که ۲۰ درصد آنها دانشجویان بین الملل هستند، در دانشگاه ما تحصیل می‌کنند. ما با ۱۳۰ ملیت و کشور مختلف در ارتباط هستیم و ۲ هزار و ۲۲۵ استاد و محقق در دانشگاه سگد در حال فعالیت هستند. در حدود ۴۳۵ دانشجوی ایرانی نیز در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه سگد مجارستان در خصوص اقدامات بخش سلامت این دانشگاه تصریح کرد: سالانه ۷۴۰۰۰ بیمار بستری، ۲ میلیون چهارصد هزار بیمار سرپایی، ۹۰۰ هزار خدمات آزمایشگاهی توسط ۴۵۰۰ نفر از نیروهای این بخش به عموم مردم ارایه می شود. تمام این ظرفیت‌ها برای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علوم سلامت فراهم است و امید است که این ارتباطات بین دانشگاهی فزونی یابد.

دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز ضمن ارایه گزارش از اقدامات پژوهشی دانشگاه گفت: ۷۸ مرکز تحقیقاتی و ۲۵۰ شرکت دانش بنیان در دانشگاه حضور دارند و پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه‌های مختلف با دفتر سازمان جهانی بهداشت در منطقه در حال اجراست.

زرقی با اشاره به رتبه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظام‌های رتبه بندی بین المللی، گفت: بر اساس نتایج رتبه بندی شانگهای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه جهانی در بازه ۸۰۰-۷۰۱ در زمره هزار دانشگاه برتر جهان و دوم علوم پزشکی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفته است، همچنین این دانشگاه دارای رتبه ۶۲۶ در نظام وبومتریک و ۴۱۳ در لایدن است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۳ مجله انگلیسی زبان نمایه شده در پایگاه‌های معتبر جهانی در این دانشگاه منتشر می‌شود و بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه کلاریویت انالیتیک ۱۳ مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی موفق به کسب ضریب تاثیر در سال ۲۰۲۳ شدند که رکوردی بی‌نظیر در بین مجلات کشور است.

در پایان این نشست چهار تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه به امضا رسید.

در این نشست دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر علی حائری مشاور رییس دانشگاه، دکتر حسن پیری مشاور رییس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست، دکتر اسماعیل توحیدلو معاون اجرایی معاونت بین الملل و تعدادی از نمایندگان امور بین الملل دانشگاه نیز حضور داشتند.