افتخارات رزمندگان دفاع مقدس در قالب ادبیات و هنر معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مخدومی صبح چهارشنبه در کارگاه آموزش نویسندگی که همزمان با هفته دفاع مقدس در شهرکرد برگزار شد، معرفی افتخارات و نگاه انسانی رزمندگان دفاع مقدس در قالب ادبیات و دیگر آثار هنری به دنیا را بسیار مهم دانست.

وی افزود: یک نویسنده و هنرمند نباید نسبت به اتفاقاتی که در عصر آن رخ داده است بی تفاوت باشد و یکی از تکالیف مهم ما دست به قلم‌ها نوشتن برای اتفاقات بزرگ در عصر حاضر است.

عضو هیأت مدیره انجمن قلم با اشاره به اینکه هنوز کار در حوزه ادبیات دفاع مقدس در ایران بسیار کم است، ادامه داد: ما یک جنگ تحمیلی هشت ساله داشتیم که سر شار از اتفاقات مهم انسانی و معرفتی بوده است اما بعد از ۳۵ سال فقط ۳۰ هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس تولید شده که از این ۳۰ هزار عنوان خوشبینانه ۱۰ هزار عنوان در حوزه ادبیات دفاع مقدس است.

مخدومی عنوان کرد: ما می‌توان ادعا کرد که به تعداد هر قهرمان در دفاع مقدس می‌توانیم یک کتاب تولید کنیم و هیچ لزومی به اینکه یک کتاب در تیراژ ملی چاپ شود نیست، به طور مثال اگر در یک روستا فقط یک شهید داشته باشیم این شهید به عنوان قهرمان روستا و بخشی از تاریخ روستا ظرفیت تولید یک اثر ادبی را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب و مطالبه ایشان ادبیات دفاع مقدس باید افزایش ۱۰۰ برابری پیدا کند، در آماری که گرفته شده ۳ ملیون نفر قهرمان و تأثیر گذار در حوزه دفاع مقدس داریم که اکنون ۳۰ هزار کتاب چاپ شده که فقط یک درصد از این آمار است.

نویسنده حوزه دفاع مقدس رزمندگان و قهرمانان دفاع مقدس را ثروت ملی دانست و اضافه کرد: باید خاطرات و دلاور مردی‌های این عزیزان ثبت شود چرا که اگر ثبت این رویدادها نباشد، نمی‌توان فرهنگ ایثار و شهادت را به خوبی به نسل‌های جوان انتقال داد، خاطرات رزمندگان دفاع مقدس بخش مهم تاریخ ایران عزیز اسلامی است.

مخدومی بیان کرد: تعجیلی برای تولید آثار ادبی از رزمندگان دفاع مقدس وجود ندارد ولی برای ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان و اثر گذاران دفاع مقدس اکنون باید بسیار تعجیل کرد.

وی تاکید کرد: افتخار جنگ ما به تیر و تفنگ و فتح کردن یک جا نبوده و در خاطرات دفاع مقدس هم کسی به اینگونه موضوعات اشاره‌ای ندارد بلکه بیشتر رفتارها انسانی و معنوی که در هشت سال دفاع مقدس رخ داده است بسیار مهم است چرا که اگر انسانی قرار باشد تربیت شود با این افتخارات است.

نویسنده حوزه دفاع مقدس معرفی افتخارات و نگاه انسانی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را در قالب ادبیات، فیلم و دیگر آثار هنری به دنیا ضروری دانست و گفت: اکنون ایران اسلامی در رسانه‌های غربی و بیگانه به عنوان تروریست معرفی شده است این در حالی است که همین آثار و سوژه‌های دفاع مقدس می‌تواند بن مایه تولیدات فاخر و اثر گذار سینمایی و غیره باشد و چهره واقعی ایران اسلامی را نشان دهد.

مخدومی یادآور شد: متأسفانه نسل امروز ما هم واقعیت‌های دفاع مقدس را نمی‌داند و ما تا کنون به دلیل نداشتن رسانه قوی از بیان و معرفی درست محروم بوده‌ایم و باید برای معرفی تاریخ معاصر تلاش کنیم که بخشی از این مهم به دست نویسندگان انجام می‌پذیرد.