انفاق مال نوعی جهاد برای آبادانی کشور است

غلامعلی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نیکوکاری نوعی ترویج فرهنگ ایثارگری است.

وی با بیان اینکه اوج فرهنگ ایثارگری در دفاع مقدس دیده شد تصریح کرد: در این دوران مردان و زنان این مرز و بوم چه در جبهه‌ها و چه در پشت جبهه فداکاری‌های بزرگی کردند و دشمن متجاوز را از کشور بیرون راندند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: فرهنگ کمک به نیازمندان که هم‌سطح با ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس است باید ترویج و در بین جوانان و نوجوانان تبیین شود.

حیدری با اشاره به بازگشایی مدارس عنوان داشت: امروز خیرین نیکوکار در کنار تحصیل خودشان احسان کرده و به کمک دانش‌آموزان نیازمند می‌آیند و لبخندی را بر لب آن‌ها می‌نشانند.

وی تاکید کرد: نیکوکاری از تعلیمات اسلام است و این کار نشان‌گر ایمان و تقوای نیکوکاران و خیران است و نیکوکاری نوعی آموزش مهارت زندگی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: انفاق مال نوعی جهاد است که مورد تاکید ائمه اطهار (ع) و بزرگان دین قرار گرفته و این کاری جهادی است که می‌تواند منجر به آبادانی کشور و استان شود.