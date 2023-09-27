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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

معاون سپاه امام حسن مجتبی (ع):

رویداد فرهنگی «فتح قله‌ها» به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود

رویداد فرهنگی «فتح قله‌ها» به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود

کرج- معاون فرهنگی هنری سپاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: رویداد فرهنگی «فتح قله‌ها» از ۳۱ شهریور ماه در هفت بخش به صورت کشوری در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج در حال برگزاری است.

سرهنگ سعید صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک چهل و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گرانقدر اظهار کرد: رویداد فرهنگی فتح قله‌ها از ۳۱ شهریور ماه در هفت بخش به صورت کشوری در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: اقدامات میدانی این رویداد ۷ بخش و شامل آبروی محله، نهضت وصیت‌نامه خوانی، جلوه شکوه (فضاسازی محیطی)، تماشاخانه (اجرای تئاتر پاتوقی)، بهشت گردی (زیارت و عطرافشانی مزار شهدا)، هم عهدی سبز (کاشت نهال مثمر در معابر گلزار شهدا، حیاط مساجد و …) و آوای عاشقی (اجرای سرودهای پاتوقی است.

معاون فرهنگی هنری سپاه امام حسن مجتبی (ع) تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص شناخت و معرفی عظمت و همچنین جزئیات دفاع مقدس، در بخش دوم رویداد فرهنگی فتح قله‌ها، پایگاه‌های بسیج، بسیجیان و علاقمندان می‌توانند تولیدات رسانه‌ای خود را با موضوع جهاد دیروز که فداکاری‌های دفاع مقدس را هنرمندانه، زیبا و دلنشین و البته به صورت جزئی از زبان اقشار مختلف مردم روایت می‌کند، در قالب‌های مختلف از جمله مستند، کلیپ، فیلم کوتاه، پوستر، متن و … ارسال نمایند.

جانشین قرارگاه فرهنگی اجتماعی سپاه امام حسن مجتبی (ع) در خصوص نحوه ارسال آثار گفت: در ۷ بخش اقدامات میدانی، شرکت‌کنندگان آثار خود را در قالب تصویر یا کلیپ ۱۰۰ ثانیه‌ای با هشتگ های نام و نام خانوادگی فرستنده اثر، نام ناحیه، حوزه و پایگاه مقاومت و #فتح_قله_ها و در بخش تولیدات رسانه‌ای هم با همین هشتگ ها و بدون محدودیت به کاربری @fotros4 در پیامرسان ایتا ارسال نمایند.

کد مطلب 5896800

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