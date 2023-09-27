سرهنگ سعید صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک چهل و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گرانقدر اظهار کرد: رویداد فرهنگی فتح قله‌ها از ۳۱ شهریور ماه در هفت بخش به صورت کشوری در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: اقدامات میدانی این رویداد ۷ بخش و شامل آبروی محله، نهضت وصیت‌نامه خوانی، جلوه شکوه (فضاسازی محیطی)، تماشاخانه (اجرای تئاتر پاتوقی)، بهشت گردی (زیارت و عطرافشانی مزار شهدا)، هم عهدی سبز (کاشت نهال مثمر در معابر گلزار شهدا، حیاط مساجد و …) و آوای عاشقی (اجرای سرودهای پاتوقی است.

معاون فرهنگی هنری سپاه امام حسن مجتبی (ع) تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص شناخت و معرفی عظمت و همچنین جزئیات دفاع مقدس، در بخش دوم رویداد فرهنگی فتح قله‌ها، پایگاه‌های بسیج، بسیجیان و علاقمندان می‌توانند تولیدات رسانه‌ای خود را با موضوع جهاد دیروز که فداکاری‌های دفاع مقدس را هنرمندانه، زیبا و دلنشین و البته به صورت جزئی از زبان اقشار مختلف مردم روایت می‌کند، در قالب‌های مختلف از جمله مستند، کلیپ، فیلم کوتاه، پوستر، متن و … ارسال نمایند.



جانشین قرارگاه فرهنگی اجتماعی سپاه امام حسن مجتبی (ع) در خصوص نحوه ارسال آثار گفت: در ۷ بخش اقدامات میدانی، شرکت‌کنندگان آثار خود را در قالب تصویر یا کلیپ ۱۰۰ ثانیه‌ای با هشتگ های نام و نام خانوادگی فرستنده اثر، نام ناحیه، حوزه و پایگاه مقاومت و #فتح_قله_ها و در بخش تولیدات رسانه‌ای هم با همین هشتگ ها و بدون محدودیت به کاربری @fotros4 در پیامرسان ایتا ارسال نمایند.