الخلیل به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «عاطف ابو یوسف» وزیر فرهنگ فلسطین اعلام کرد که الخلیل از سوی شورای وزرای فرهنگ جهان اسلام به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ انتخاب شده است.

وی افزود: این رویداد اهمیت زیادی دارد، چون جهان اسلام پس از انتخاب الخلیل به عنوان پایتخت فرهنگی در سال ۲۰۲۶، تلاش‌های فرهنگی خود را در این شهر متمرکز خواهد کرد.

ابو یوسف اظهار داشت که در همین راستا قرار است طرح‌ها و برنامه‌هایی برای تقویت هویت اسلامی در شهر الخلیل تدوین شده و با هرگونه اقدام و سیاست رژیم اشغالگر برای محو هویت تاریخی، ملی و اسلامی این شهر مقابله خواهد شد.

لازم به ذکر است که قبل از این شهر قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۹ و پایتخت فرهنگ عربی در سال ۲۰۰۹ انتخاب شده بود و شهر بیت لحم هم در سال ۲۰۲۰ پایتخت فرهگ عربی بود.