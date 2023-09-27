حس مسئولیت اجتماعی در بین نسل جوان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رفیعی ظهر چهارشنبه در اجتماع بزرگ جوانان نقش آفرین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در مصلای شهدای محراب بندر دیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: برای اینکه جوانان بتوانند در گام دوم انقلاب ایفای نقش کنند باید ابتدا عظمت حادثه انقلاب اسلامی را بدانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی با بیان اینکه جوانان دوران قبل از انقلاب را ندیده‌اند، افزود: بزرگترها و پیشکسوتان باید شرایط قبل از انقلاب را برای نسل جوان بازگو کنند.

وی با اعلام اینکه تمام دعوای شرق و غرب قبل از انقلاب درباره کمونیست و بی دینی بود، بیان کرد: امام خمینی (ره) با نگاه آگاهانه و فقیهانه خود در مقابل قدرت‌های شرق و غرب نظریه اسلام را مطرح کرد که همزمان می‌توان هم دین و هم دنیا داشت.

رفیعی با اشاره به کشف حجاب رضاخانی، گفت: دختران و زنان و مادران ما در آن دوران سیاه برای حفظ حجاب و ارزش‌ها در خانه‌ها ماندند و بیرون نیامدند.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان قبل از انقلاب، خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب عمده خدمات برای پایتخت نشین ها و سعدآباد نشین ها بود و خبری از امکانات رفاهی در شهرها و روستاها نبود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: امام راحل با اتکال به خداوند و باور به عنصر اصلی و اراده مردم و تأسی از حرکت نبی مکرم اسلام به مبارزه با رژیم طاغوت بلند شد و در این مسیر سال‌ها در تبعید به سر برد.

وی تصریح کرد: متأسفانه امروز کمتر از دوران قبل از انقلاب و مشکلات معیشتی و سختی‌ها و برخوردهای ارباب و رعیتی آن زمان گفته می‌شود.

رفیعی با تاکید بر اینکه دومین مسئله در نقش آفرینی جوانان در گام دوم انقلاب این است که عظمت راه پیموده شده را بگوییم، عنوان کرد: در جنگ تحمیلی همه عالمیان و فرعونیان علیه ایران اسلامی قیام کردند و همزمان ۱۷ هزار ترور توسط منافقین و خطر تجزیه مرزهای کشور در استان‌های مرزی مانند کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان وجود شد.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس دشمنان به ما اجازه خرید سیم خاردار نمی‌دادند چه رسد به اسلحه و تجهیزات نظامی، ادامه داد: امثال شهید بهنام محمدی‌ها و حسین فهمیده‌ها و این نوجوانان دست پرورده امام در مقابل دشمن ایستادند و مدافعان حرم نیز راه آنها را ادامه دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به همکاری همه اقشار از پیر و جوان در کمک رسانی به رزمندگان در جبهه‌ها، بیان کرد: در ۲۰۰ سال قبل از انقلاب بیش از سه میلیون متر مربع از خاک کشور جدا شد اما در دوران دفاع مقدس یک وجب از خاک وطن را واگذار نکردیم و چهار هزار شهید زن و تعداد قابل توجهی جانباز تقدیم انقلاب کردیم.

وی اضافه کرد: بعد از انقلاب با وجود تحریم‌های سخت دشمن، موتور پیشران کشور در عرصه‌های علمی، فناوری، نانو، سلول‌های بنیادی و… با سرعت در حال حرکت است.

رفیعی با بیان اینکه امروز بیش از ۱۴ میلیون تحصیل کرده سطح عالی در کشور داریم، ابراز کرد: رتبه دهم طراحی موشک و پهباد، رتبه دوم سلول‌های بنیادی، رشد شاخص امید به زندگی و… گوشه‌ای از دستاوردهای انقلاب است که باید برای نسل جوان بازگو شود.

وی گفت: در دوران قبل از انقلاب جوانان ما وقت خود را در کاباره‌ها می‌گذراندند و از مسائل کشور بی خبر بودند اما بعد از انقلاب جوانانی مانند محسن حججی برای دفاع از حرم اهل بیت سر خود را دادند و سر بریده او تن دشمن را می‌لرزاند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به الگوگیری کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی ایران، بیان داشت: امروز روحیه جهاد و مقاومت در کشورهای عراق، لبنان، سوریه، یمن و… گسترش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: اوج تلاش یک قهرمان غربی بالا بردن یک کاپ ورزشی بعد از ۴۰ سال است اما جوان ما با اقتدار برای دفاع از ارزش‌ها می‌ایستد و برای تمدن نوین اسلامی زمینه سازی می‌کند و آینده ایران اسلامی ظهور بقیه الله و جهان اصلاح شده با حضور مصلح جهانی است.

رفیعی با بیان اینکه سومین مسئله برای نقش آفرینی جوانان در گام دوم انقلاب بیان عظمت چشم انداز پیش رو است، اظهار کرد: اگر ما برای آینده قدم برمی داریم و می‌خواهیم امثال حسن باقری‌ها و مهدی زین الدین ها سکان دار میدان شوند باید جوانان را جدی بگیریم و ناامنی‌های گذشته و شجاعت‌های رزمندگان را به آنها بگوییم.

وی با تاکید بر تقویت حس مسئولیت اجتماعی در بین نسل جوان، افزود: انقلاب اسلامی پرچم دار مطالبه گری در حوزه زنان است و با شخصیت دادن به زنان آنها را از اسارت غربی‌ها نجات داد و در واقع شعار زن، زندگی و آزادی شعار انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و گرفتن روحیه وحدت از جامعه و بی تفاوت کردن افراد نسبت به مسائل جامعه است.

وی افزود: اگر دختر یا پسری در اقوام و خانواده شما گرفتار شبهات است با روشنگری و جهاد تبیین به او کمک کنید.

رفیعی تاکید کرد: هرجا مشکلی در جامعه وجود داشت یا مسئولی کم کاری کرد با مطالبه گری خود در جهت اصلاح امور کشور گام بردارید.