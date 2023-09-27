مربی استقلال از محل تمرین به خانه برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران پس از چهار روز اعتصاب بازیکنان به خاطر عدم دریافت مطالباتشان از عصر امروز و از ساعت ۱۶ تمرینات خود را در کمپ زنده یاد حجازی آغاز کرد.

گوستاو بلانکو امروز اولین تمرین خود را با آبی پوشان انجام داد.

مهدی هاشمی نسب که حضور چند دقیقه‌ای اش در تمرین خبرساز شده بود به علت سرماخوردگی شدید و با تصمیم کادر پزشکی تمرین را ترک کرد تا مبادا بازیکنان استقلال دچار سرماخوردگی شوند.

بازگشت او بعد از گذشت چند دقیقه از تمرین در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد اما علت اصلی بازگشت او از تمرین، سرماخوردگی بوده و هیچ مشکلی با کادر فنی ندارد.