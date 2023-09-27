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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۲

مربی استقلال از محل تمرین به خانه برگشت

مربی استقلال از محل تمرین به خانه برگشت

مهدی هاشمی نسب که برای حضور در تمرینات استقلال راهی کمپ حجازی شده بود، دقایقی بعد از ورودش ورزشگاه را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران پس از چهار روز اعتصاب بازیکنان به خاطر عدم دریافت مطالباتشان از عصر امروز و از ساعت ۱۶ تمرینات خود را در کمپ زنده یاد حجازی آغاز کرد.

گوستاو بلانکو امروز اولین تمرین خود را با آبی پوشان انجام داد.

مهدی هاشمی نسب که حضور چند دقیقه‌ای اش در تمرین خبرساز شده بود به علت سرماخوردگی شدید و با تصمیم کادر پزشکی تمرین را ترک کرد تا مبادا بازیکنان استقلال دچار سرماخوردگی شوند.

بازگشت او بعد از گذشت چند دقیقه از تمرین در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد اما علت اصلی بازگشت او از تمرین، سرماخوردگی بوده و هیچ مشکلی با کادر فنی ندارد.

کد مطلب 5897020

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