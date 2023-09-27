ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در نقاط مرزی درگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، امروز چهارشنبه منابع محلی از تنش در نوار مرزی میان لبنان و اراضی اشغالی خبر دادند.

بنابراین گزارش، در جریان این رخداد که برای دومین بار طی یک هفته اخیر رخ داد، ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از بمب‌های دودزا اقدام به تبادل آتش کردند.

ارتش لبنان در این باره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: یک گشتی ارتش رژیم صهیونیستی در شرایطی که نیروهای ارتش لبنان در نقاط مرزی در حال برچیدن آثار تجاوزات اخیر مرزی بودند، به سوی گشتی ارتش لبنان بمب دودزا پرتاب کردند که این اقدام با پاسخ متقابل و پرتاب بمب دودزا از سوی نیروهای ارتش لبنان به سوی صهیونیست‌ها همراه شد.

شبکه تلویزیونی المنار نیز در این باره گزارش داد که ارتش لبنان امروز چهارشنبه اقدام مسیر ایجاد شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نقاط مرزی را مسدود کرده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون درباره این رخداد بیانیه رسمی منتشر نکرده است. این در حالی است که پنج روز پیش نیز میان ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی از طریق پرتاب بمب دودزا تبادل آتش صورت گرفته بود، تنشی که با دخالت نیروهای بین المللی آرام شد.