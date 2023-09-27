به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های گردشگری خراسان رضوی که هم‌زمان با سراسر کشور به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه با افتتاح طرح‌های گردشگری خراسان رضوی، ظرفیت خدمت به زائران رضوی افزایش یافته است، اظهار کرد: امیدواریم این طرح‌ها خدمات با کیفیت و ارزان به زائران ارائه کنند.

هم‌چنین در این مراسم سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گزارشی از طرح افتتاحی خراسان رضوی ارائه کرد و گفت: ۱۹ طرح گردشگری خراسان رضوی برای هفته گردشگری آماده افتتاح شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در این مراسم که به صورت متمرکز و هم‌زمان با پروژه‌های گردشگری کشور در هتل لعل مبین برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل ۵ هتل، یک هتل آپارتمان، یک مرکز تفریحی سرگرمی، سه اقامتگاه بوم گردی و ۹ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی است که در شهرستان‌های مشهد، تربت جام، تایباد و کاشمر قرار دارد.

وی ادامه داد: حجم سرمایه گذاری این پروژه‌ها ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

موسوی به اهمیت اشتغال‌زایی این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای ۲۹۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با بیان این‌که خراسان رضوی یکی از استان‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری است، تصریح کرد: تعداد پروانه‌های بهره برداری صادر شده از ابتدای سال تا امروز ۴۵ مورد و ارزش ریالی آن‌ها ۲۴ هزار میلیارد ریال است، اشتغال ناشی از صدور مجوزهای گردشگری در این مدت نیز ۱۳۰۰ نفر بوده است.