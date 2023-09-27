یک هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن دانشگاهیان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیبی غروب چهارشنبه در بازدید از دانشگاه سمنان با بیان اینکه هزار هکتار زمین مازاد دانشگاهها برای ساخت مسکن دانشگاهیان اختصاص یافت، ابراز داشت: هدف از این اقدام کمک به رفع مشکل مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها است.
وی ضمن بیان اینکه این طرح از هفته گذشته در دانشگاه صنعتی شریف تهران آغاز شده است، افزود: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سایر استانها نیز به تدریج طرح اجرایی خواهد شد.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ضمن بیان اینکه این اقدام بر اساس همکاری دو جانبه وزارت علوم و وزارت راه صورت گرفته است، ابراز داشت: این واگذاری زمین بعد از طی مراحل قانونی و تغییر کاربریهای لازم صورت خواهد گرفت.
خطیبی ضمن بیان اینکه با تکمیل فرایند ثبت نام متقاضیان کار ساخت واحدها آغاز خواهد شد، تصریح کرد: به لحاظ شرایط تسهیلات نیز مطابق طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود اما وزارت علوم در این بین میکوشد تا از دیگر ظرفیتها نیز در این مهم استفاده کند.
وی افزود: ساخت خوابگاههای متأهلی نیز دیگر زیرساخت که برای نگه داشتن نخبگان در دستور کار است و این طرحها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها با اعطای تسهیلات حمایت خواهند شد.
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