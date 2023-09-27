۵ هزار فضای آموزشی و پرورشی در دولت مردمی احداث شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فتحی روز چهارشنبه در آئین افتتاحیه آموزشگاه ۱۲ کلاسه «مهر عظام» گلشهر زنجان، ضمن تبریک ایام، گفت: آموزش و پرورش بیشترین پروژه را در کشور دارد و خدا را شاکریم که در دولت مردمی تا به امروز بیش از ۵ هزار فضای آموزشی و پرورشی با منابع دولتی و خیری احداث شده است که در جای خود کار بسیار بزرگی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: امروز خیرین در حوزه مدرسه سازی فعال هستند که نشان از اهمیت علم و دانش است و نهایت تقدیر و تشکر را از این بزرگواران دارم.

مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان گفت: مفتخریم که در آغازین روزهای مهر، در حال افتتاح این آموزشگاه هستیم تا دانش‌آموزان استان در محیطی آرام و امن و با کیفیت ادامه تحصیل کنند.

حمیدرضا اسلامی افزود: از همه همکاران پرتلاشم در اداره کل نوسازی مدارس استان و همچنین پیمانکاران زحمت‌کش، که برای تکمیل پروژه‌های آموزشی و پرورش در تلاش هستند تشکر می‌کنم و امیدوارم همواره بتوانیم در توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی استان موفق عمل کنیم.

آموزشگاه ۱۲ کلاسه مشارکتی مهر عظام با یک هزار و ۴۱۵ متر مربع زیربنا در شهرک گلشهر کاظمیه زنجان بهره برداری و تحویل آموزش و پرورش استان شد.