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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۸

درگیری پلیس فارس با قاتل مسلح متواری

درگیری پلیس فارس با قاتل مسلح متواری

شیراز-مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان فارس از درگیری مأمورین پلیس با قاتل مسلحی که حوالی ظهر چهارشنبه پس از کشتن ۲ نفر و مجروح کردن ۳ نفر دیگر متواری شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است ظهر چهارشنبه یک نفر با اسلحه کلاش دو شهروند بی گناه را در شهرستان فراشبند به قتل رسانده و متواری می‌شود.

در ادامه و پس از اعلام خبر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ کارآگاهان پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه مطلع شدند مرد قاتل ۳۲ ساله بنا به دلایل نامعلومی مقابل ساختمان اداره آب شهرستان فراشبند و با اسلحه کلاش اقدام به تیراندازی می‌کند که در این حادثه متأسفانه ۲ نفر شهروند مرد ۳۵ و ۴۰ ساله بر اثر اصابت تیر مستقیم به قتل می رسند و قاتل با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه به سمت کوه و باغات اطراف متواری می‌شود.

در ادامه درگیری و تعقیب و گریز فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین و ۲ نفر دیگر از کارکنان پلیس نیز مجروح و روانه بیمارستان شدند.

گفتنی است کارکنان مجروح در بیمارستان بستری و حال آنان رضایت بخش است.

اخبار تکمیلی در خصوص دستگیری و مجازات قاتل جنایتکار متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5897209

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