به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی ایثار به دبیری محمد کرم الهی و مشارکت استادان و هنرمندان توسط اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران به میزبانی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان مهرماه سال جاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

در مرحله اول هنرمندان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند و در مرحله دوم، پس از بررسی و ارزیابی آثار توسط هیئت داوران، منتخبین در مرحله نهایی از یازدهم تا پانزدهم مهرماه در خرم‌آباد به روی صحنه می‌روند.

جشنواره بین‌المللی موسیقی ایثار در دو بخش «مسابقه ایران» و «بخش بین‌الملل» (شامل آواز جمعی، موسیقی ملی، موسیقی جهانی و سبک آزاد) برگزار می‌شود.