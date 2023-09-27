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۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۵۹

دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی «ایثار» در خرم‌آباد برگزار می‌شود

دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی «ایثار» در خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد - دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی «ایثار» در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی ایثار به دبیری محمد کرم الهی و مشارکت استادان و هنرمندان توسط اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران به میزبانی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان مهرماه سال جاری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی ایثار در خرم‌آباد برگزار می‌شود

در مرحله اول هنرمندان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند و در مرحله دوم، پس از بررسی و ارزیابی آثار توسط هیئت داوران، منتخبین در مرحله نهایی از یازدهم تا پانزدهم مهرماه در خرم‌آباد به روی صحنه می‌روند.

جشنواره بین‌المللی موسیقی ایثار در دو بخش «مسابقه ایران» و «بخش بین‌الملل» (شامل آواز جمعی، موسیقی ملی، موسیقی جهانی و سبک آزاد) برگزار می‌شود.

کد مطلب 5897311

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