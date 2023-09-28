به گزارش خبرنگار مهر، محمد آئینی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین واگذاری قرارداد زمین در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجتمع فدک اردبیل اظهار کرد: همزمان با ایام خوش ربیع و در قالب پویش پیامبر رحمت واگذاری قرارداد زمین به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت را شاهد هستیم که امیدواریم این حرکت جهادی خانواده‌ها در مسیر فرزندآوری نتایج سودمندی را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل این آئین در حال برگزاری است تا با واگذاری زمین ۲۰۰ متری به خانواده‌های دارای فرزند سوم بتوانیم از این خانواده‌ها حمایت لازم را انجام دهیم.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: وزارت راه و شهرسازی در پنج خط تلاش می‌کند تا مشکل مسکن را در کشور رفع کند که ساخت چهار میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها از جمله این برنامه‌ها است.

آئینی افزود: در شهرهای با جمعیت کمتر واگذاری زمین برای ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه در حال انجام است و در کنار آن طرح جوانی جمعیت و احداث شهرک‌های مختلف را شاهد هستیم و احیای بافت فرسوده نیز از جمله این برنامه‌ها است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: ۱۵۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده کشور در حال ساخت است که تلاش می‌کنیم در یک برنامه ۲ ساله این تعداد را به ۳۰۰ هزار واحد ارتقا دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با این اقدام امیدواریم تعداد واحدهای مسکونی ناایمن و کم‌دوام در داخل بافت‌های فرسوده به حداقل رسیده و یک حرکت مطلوبی را در احیای بافت‌های فرسوده شاهد باشیم.

آئینی بیان کرد: در استان اردبیل اقدامات خوبی در این راستا آغاز شده و در بازدید امروز امیدواری ما به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بیشتر شد تا در یک حرکت جهادی و شبانه‌روزی با همراهی مسئولان استان اردبیل بتوان در طرح نهضت ملی مسکن موفق عمل کرد.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یادآور شد: بعد از تأمین زمین و شروع پروژه‌ها، این بار نوبت سیستم بانکی است تا به ساخت انبوهی از مسکن در مناطق مختلف شهر در قالب نهضت ملی مسکن کمک کرده تا بستری را فراهم آورد تا زمینه برای خدمت‌رسانی بیشتر فراهم آید.