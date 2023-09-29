به گزارش خبرنگار مهر، «میخواهم خلبان شوم و در آسمانها پرواز کنم» موضوع انشا همیشگی شهید ضیاالدین ذاکر بود.
شهید ضیاالدین ذاکر متولد شهریور ماه ۱۳۲۷ در تازه کند شهرستان گرمی بود که آرزوی پرواز در آسمانها را داشت.
وی پس از گذراندن دوران تحصیلات به هوانیروز پیوست و توانست به آرزوی دیرینهاش پرواز در آسمانها دست یابد.
شهید ذاکر در ۶ آبان ۱۳۵۹ با دریافت مأموریتی برای رساندن آذوقه و سوخت راهی منطقه سردشت شد که در حین انجام این مأموریت در ۵۰۰ متری ارتفاعات «زنزیران» بالگردشان مورد حمله موشک دشمن قرار میگیرد و به درجه رفیع شهادت نائل میآید.
نظر شما