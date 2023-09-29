به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی صبح جمعه در مراسم تقدیر از خانواده‌های معظم شاهد و پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت جامعه کار، تولید و تعاون گر عنوان داشت: دفاع مقدس آئینه تمام‌نمای ایثار و مقاومت است و این مهم نه تنها برای نسل جدید، بلکه برای همه کشورهایی است که عاجزند و زانویشان در مقابل ظلم و جور سست و خم شده و بیم این دارند که در مقابل فشارهای استکبار جهانی، مقاومت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ضمن تاکید بر این نکته که مادامی پشت میزمان هستیم و خدمت می‌کنیم که کارمان همراه با شفافیت و صداقت باشد، اظهار کرد: همه‌ی اعضای مجموعه ما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جانانه و صادقانه مشغول به کار هستند و امیدوارم شرمنده خون پاک شهدا و شما خانواده‌های شاهد و ایثارگر نشویم.

وی بیان داشت: شهدای ما جانانه در مسیر حق ایستادگی کردند تا امروز همه ما و نسل امروز ما آزادانه و با افتخار زندگی کنند.

کشاورزی خاطرنشان کرد: شما خانواده شاهد و ایثارگر تمام هستی و جان و مال خود را برای این نظام دادید و اگر ما در این مجلس در خدمت شما هستیم، صرفاً بابت این است که تقدیری کنیم از شما که این هم کمترین کاری است در مقابل جانفشانی‌های شما که باید انجام دهیم.

مصدق کشاورزی افزود: ما امروز می‌خواهیم به نسل جوان بگوییم که شما چه کار کردید و به طور قطع شما نیازی به این تقدیرها ندارید و ما می‌خواهیم این فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را برای نسل جوان به جا بگذاریم، تا این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه میدانیم که کاستی‌ها و کمبودهایی داریم که شما خانواده شاهد و ایثارگر نیز مشمول آنها هستید، تصریح کرد: جنگ نظامی ما تمام شده، اما سالهاست که ما در جنگ اقتصادی هستیم؛ ما در یک جنگ ترکیبی و در تحریم‌هایی قرار گرفتیم که خود نوعی از جنگ است.

وی اشاره کرد: هر کدام از شما اگر فرزندی یا جوانی در خانواده و یا اطرافیان خود دارید، باید این مهم را به آنها منتقل کنید که روز به روز آسیب‌ها آنها را بیشتر تهدید می‌کند و خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، لذا نیاز است که مقاومت را در حوزه‌های دیگ نیز گسترش دهیم.

مصدق کشاورزی در پایان یادآور شد: از مجموعه تعاون گران، کارگران، کارفرمایان و همه تشکل‌هایی که زحمت کشیدند تا ما امروز در خدمت خانواده شاهد و ایثارگر باشیم، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.