به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زیویار در جلسه ستاد خدمات سفر استان که در کاروانسرای «چمشک» برگزار شد، اظهار داشت: حفاظت، نگهداری و معرفی میراثفرهنگی لرستان برای رشد و توسعه اقتصادی در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.
وی اظهار کرد: لرستان در مرحله معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد خود به کشور و جهان است و در حوزه میراثفرهنگی اقدامات خوبی در حال انجام است.
استاندار لرستان، افزود: در نشست رئیسجمهور با وزیر میراثفرهنگی، وزیر دفاع و فرماندهان سپاه پاسداران موضوع ساماندهی اطراف قلعه فلکالافلاک مطرح شد که نشان از توجه دولت به این اثر ارزشمند لرستان است.
زیویار، بیان کرد: تمامی امکانات موجود متعلق بهنظام است؛ اما اقدامات لازم برای ساماندهی اطراف قلعه بهعنوان یکی از میراثهای تمدنی و فرهنگی کشور از امروز آغاز میشود.
وی ادامه داد: میراثفرهنگی هر ملتی یکی از مهمترین ارزشها و سرمایههای ملی محسوب میشود و حفاظت و معرفی آنها باید در دستور کار و اولویتهای دستگاه مرتبط باشد.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه معرفی ظرفیتها مستلزم پیگیریهای متعدد و زحماتی زیاد است، گفت: در چهل و هفتمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر ریاض عربستان کاروانسرا «چمشک» لرستان به همراه ۶۴ اثر از ۲۴ استان کشور ثبت جهانی شد که این موضوع یک اتفاق بسیار خوب در حوزه تاریخی، فرهنگی لرستان به شمار میرود.
زیویار با بیان اینکه کاروانسرای «چمشک» یک ظرفیت منحصربهفرد و دارای خصوصیات متفاوت است، ادامه داد: در لرستان ۱۱ کاروانسرا بافاصله ۳۰ کیلومتر بنا شده که ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی این مکانهای فرهنگی، ضروری است.
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