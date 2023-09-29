بازگشت آنتونی به تمرینات منچستریونایتد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه آنتونی هافبک برزیلی تیم فوتبال منچستریونایتد به جرم آزار و اذیت نامزد سابق خود از حضور در تمرینات شیاطین سرخ منع شده بود، حالا فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی خبر داده که با تأیید مدیران منچستریونایتد و از آنجا که آنتونی همکاری خوبی با پلیس انگلیس داشته است این بازیکن می‌تواند به تمرینات بازگردد و برای دیدارهای پیش رو خود را آماده حضور در میادین کند.

چندی پیش نیز آنتونی در یک گفتگوی تلویزیونی تمام اتهامات مطرح شده از سوی نامزد سابق خود را رد کرده بود و در بازجویی پلیس برزیل نیز داوطلبانه شرکت کرده بود.

تیم فوتبال منچستریونایتد در چارچوب هفته هفتم لیگ جزیره روز شنبه هفتم مهرماه میزبان کریستال پالاس خواهد بود.