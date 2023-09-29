به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی نژاد پیش از ظهر جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به پیگیری برای راه اندازی ۶ بازارچه مرزی در خوزستان بیان کرد: راه اندازی این بازارچه‌ها در آبادان، شوش، اسماعیلیه اهواز، شادگان، هندیجان و مرز چذابه در دستور کار قرار دارد و پیگیر دریافت مجوز راه اندازی این بازارچه‌ها هستیم.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: پنج بازارچه از این تعداد جدید هستند و در حال حاضر تنها بازارچه آبادان در خوزستان فعال است.

وی با اشاره به اینکه بازارچه‌های آبادان و اروندکنار در گذشته دچار رکود شدند، افزود: بازارچه اروندکنار از سال ۹۴ غیرفعال شد که مجدد از سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های انجام شده فعالیت خود را از سر گرفت و عمده محصولات صادراتی از این بازارچه شامل ماهی و آبزیان بوده است.

حسینی نژاد گفت: فعالیت تجاری در بازارچه‌های مرزی اروند کنار و شادگان به صورت مرز آبی و در بازارچه‌های اسماعیلیه اهواز و شوش به صورت مرز زمینی است که به موافقت طرف عراقی نیاز است.