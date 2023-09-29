۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

در راستای اشتغالزایی؛

۶ بازارچه مرزی در خوزستان راه اندازی می‌شود

اهواز- مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از راه‌اندازی ۶ بازارچه مرزی در استان در راستای اشتغالزایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی نژاد پیش از ظهر جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به پیگیری برای راه اندازی ۶ بازارچه مرزی در خوزستان بیان کرد: راه اندازی این بازارچه‌ها در آبادان، شوش، اسماعیلیه اهواز، شادگان، هندیجان و مرز چذابه در دستور کار قرار دارد و پیگیر دریافت مجوز راه اندازی این بازارچه‌ها هستیم.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: پنج بازارچه از این تعداد جدید هستند و در حال حاضر تنها بازارچه آبادان در خوزستان فعال است.

وی با اشاره به اینکه بازارچه‌های آبادان و اروندکنار در گذشته دچار رکود شدند، افزود: بازارچه اروندکنار از سال ۹۴ غیرفعال شد که مجدد از سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های انجام شده فعالیت خود را از سر گرفت و عمده محصولات صادراتی از این بازارچه شامل ماهی و آبزیان بوده است.

حسینی نژاد گفت: فعالیت تجاری در بازارچه‌های مرزی اروند کنار و شادگان به صورت مرز آبی و در بازارچه‌های اسماعیلیه اهواز و شوش به صورت مرز زمینی است که به موافقت طرف عراقی نیاز است.

