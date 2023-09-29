به گزارش خبرنگار مهر، کریم کریمی تبار پیش از ظهر امروز جمعه در نشست فعالان فرهنگی و سیاسی ماهشهر و بندر امام اظهار کرد: دشمن برای آسیب به فرهنگ ولایی و مهدوی روی دو گسل خانواده و فضای مجازی سرمایه‌گذاری کرده است.

وی افزود: دشمن از غفلت ما در این دو حوزه سوءاستفاده کرده و در حال تغییر محاسبات به نفع خود است.

مسئول جبهه پایداری خوزستان تصریح کرد: زندگی مهدوی راهبرد اساسی در مقابله با تهدیدات نرم فرهنگی دشمن بوده و جوانان سرمایه اصلی کشور است و باید به فکر جوانان باشیم.

وی گفت: یکی از تلاش‌های ما باید تبلیغ زندگی مهدوی و جهادی در جامعه باشد و توسعه معنویت، عدالت و ولایت باطل السحر ترفندهای دشمن است.

این فعال سیاسی ادامه داد: دولت حجت‌الاسلام رئیسی منظومه فکری امام و رهبری انقلاب را دوباره به جامعه برگرداند و امید را به جامعه تزریق کرد و دولت اکنون در شاخص‌های مختلف رو به رشد کرده است.

وی اضافه کرد: دولت روحانی کشور را معطل برجام کرده بود اما اکنون کشور دیگر شرطی برجام نشده و در حوزه‌های مختلف رشد کرده است.

کریمی تبار افزود: دولت کنونی مورد تأیید ولی فقیه بوده و این یک امتیاز برجسته است.

وی به مشکلات شهرهای ماهشهر، امیدیه و بندر امام اشاره کرد و گفت: حاشیه‌های این شهرها مورد فراموشی قرار گرفتند و در منطقه که پتروشیمی‌های عظیمی وجود دارد چرا باید مدیران پروازی وجود داشته باشد.

کریمی تبار اظهار کرد: انتخابات یکی از مسائل مهم است که باید تلاش شود افراد انقلابی، متخصص و دارای برنامه وارد مجلس شوند.

وی گفت: خوزستان ۱۸ نماینده دارد ولی تأسف بار است که برخی دنبال طرح مسائل قومیتی و اشرافی‌گری هستند که باید مقابل این تفکرات ایستاد.