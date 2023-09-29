خاطرات دوران دفاع مقدس مکرر بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه که در مصلی بزرگ شهرکرد برگزار شد با اشاره به آخرین آیه سوره ابراهیم اظهار کرد: خداوند در پایان این سوره مردم را از دنیا محوری منع کرده است و این مورد را راهی برای گمراهی عنوان کرده است.

وی تصریح کرد: رسولانی که در سوره ابراهیم به آن اشاره شده است انسان‌هایی هستند که به‌واسطه برخی از ویژگی‌ها از سایر افراد متمایز شده‌اند و باید مردم قدر آن‌ها را بدانند و از آن‌ها پیروی کنند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز آتش‌نشانی و ایمنی بیان داشت: باید قدردان آتش‌نشانان باشیم، چراکه این افراد جان خود را برای کمک به دیگران به خطر می‌اندازند.

نکونام به روز ناشنوایان و روز سالمندان تاکید کرد: این اقشار در جامعه نیازمند نگاهی ویژه و همراه با کرامت هستند و نباید از این افراد غافل شد.

امام جمعه شهرکرد افزود: در استان به جایی مناسب برای سالمندان نیاز داریم که همراه با امکانات باشد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: در آستانه سالروز نیروی انتظامی قرار داریم، نیروی انتظامی نیرویی مؤثر و کارا هستند که در مقابل بسیاری از مسائل ایستاده‌اند و خدمت‌گزار مردم هستند.

وی با بیان اینکه هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد (ع) و میلاد امام صادق (ع) جزء ایام‌الله‌ها هستند خاطرنشان کرد: از این رو این روزها جز ایام‌الله هستند که ولادت این افراد تحول در جامعه را به همراه داشت.

نکونام اضافه کرد: هفته دفاع مقدس که در آن قرار داریم نیز یکی دیگر از ایام‌الله‌ها است چراکه این هفته به‌عنوان قطعه‌ای از نور در تاریخ کشور مطرح است.

امام جمعه شهرکرد یادآور شد: تمام نقاط دفاع مقدس لطف پروردگار بود و به همین دلیل ما توانستیم در مقابل همه جهان بایستیم و پیروز میدان شویم.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس همه را به صحنه آورد و و با همت و کمک آن‌ها درس بزرگی به دنیا دادیم و این دوران دورانی پر از درس برای آینده انقلاب شد.

وی بیان داشت: باید خاطرات دوران دفاع مقدس مکرر گفته شود تا همه بدانند چه دورانی را پشت سر گذاشتیم، در سال‌های گذشته دشمن تلاش بسیاری کرد تا جمهوری اسلامی ایران را نابود کند اما این خیالی باطل و خام است.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: دشمن به دنبال القای ناامیدی به جوانان ایران است اما باید بگوییم نزدیک قله هستیم و باید با وحدت و ایستادگی راه را ادامه داد.