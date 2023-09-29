به گزارش خبرگزاری مهر، «دنیس مونکادا» وزیر خارجه نیکاراگوئه امروز جمعه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: غرب از اوکراین برای بی ثبات سازی روسیه استفاده می کند. این موضوع غیرقابل قبول است و باید محکوم شود. روسیه به صورت موجه و قانونی از خود در برابر تهاجم غرب دفاع می کند.

این مقام نیکاراگوئه درباره احتمال استقرار پایگاه نظامی روسیه در این کشور گفت: حتی کشورهای دوست هم اجازه ندارند در کشور ما پایگاه داشته باشند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه افزود: گسترش «بریکس» بیانگر آن است که تمام جهان از امپریالیسم آمریکا و به بردگی گرفته شدن توسط اروپا خسته شده است.

«دنیس مونکادا» در ادامه افزود: تمجید از «یاروسلاو هونکا» کهنه سرباز نازی اوکراینی در پارلمان کانادا جُرم دولتی به شمار می آید. دولت هایی که از نازی ها تمجید می کنند، باید طرد و محکوم شوند.

«ملانی جولی» (Mélanie Joly) وزیر خارجه کانادا چندی پیش در سخنانی اعلام کرد: رئیس مجلس عوام باید به دلیل احترام به یک نازی اوکراینی استعفا دهد. آنچه روز جمعه (هفته پیش) رخ داد، کاملا غیرقابل قبول است. این رویداد مایه شرمساری مجلس (عوام کانادا) و اوکراینی ها بود. به نظر من رئیس مجلس عوام کانادا باید به سخنان اعضا گوش داده و کناره گیری کند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که «آنتونی روته» رئیس مجلس عوام کانادا جمعه هفته گذشته از یک نیروی «اِس‌ اس» نازی متولد اوکراین تمجید کرد.

این موضوع پس از سخنرانی جمعه پیشِ ولادیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین در پارلمان کانادا روی داد؛ زمانیکه قانون گذاران، «یاروسلاو هونکا» ۹۸ ساله را هنگام معرفی وی از سوی رئیس مجلس عوام تشویق کردند.

در این مراسم «یاروسلاو هونکا» به عنوان قهرمان جنگی معرفی و عنوان شد که طی جنگ جهانی دوم برای لشکر اول اوکراین جنگیده است.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا مسؤولیت این رسوایی را نپذیرفته و عذرخواهی هم نکرده است.

*زهرا اسلامی