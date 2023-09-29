به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه امروز جمعه اعلام کرد: آزمایش موشک های تهاجمی با دقت بالا ادامه خواهد داشت.

معاون شورای امنیت روسیه گفت: دستیابی به توان مقابله با سامانه‌ های دفاع هوایی و جنگ الکترونیکی ناتو که به دشمن روسیه نیز عرضه می‌ شوند، ضروری است.

دیمیتری مدودف در این خصوص ادامه داد: در نمونه های آزمایش شده تسلیحات روسی، ویژگی های تاثیرگذار بر برد پرواز بهبود یافته و تقویت شده است. روسیه در تلاش است تا امکان مقابله با آخرین مدل‌ های فناوری غربی با اقدامات متقابل را پیدا کند. این امر تا پیروزی نهایی ادامه نیز خواهد داشت.

وی پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود که به نظر می‌رسد گزینه‌ای برای مسکو جز درگیری مستقیم با ناتو در میدان نبرد باقی نمانده است.

این مقام روسی گفته بود: ظاهراً چاره‌ای برای روسیه به جز درگیری مستقیم با ناتو در میدان نبرد که آشکارا به یک بلوک فاشیستی هیتلر- محور با ابعاد بزرگ تر تبدیل شده، باقی نمانده است. ما آماده این درگیری هستیم، اگرچه نتایج آن برای بشریت هزینه‌ای بیش از سال ۱۹۴۵ خواهد داشت.

رئیس‌جمهور سابق روسیه پیش از این با انتشار مقاله‌ای در روزنامه روسیِ «آرگومنتی فاکتی» با اشاره به اقدامات تحریک آمیز غرب هشدار داده بود که مسکو احتمالاً مناطق جداشده از گرجستان، یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا را به خاک خود ضمیمه کند.