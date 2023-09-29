اقدامات هلدینگ پتروپالایش اصفهان برنامه محور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی عصر جمعه در آئین بهره برداری رسمی از طرح زیست محیطی تصفیه گازوئیل هلدینگ پتروپالایش اصفهان ضمن قدردانی از جواد اوجی وزیر نفت، جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآوردههای نفتی و محسن قدیری مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان به دلیل اجرای خوب پروژههای این هلدینگ اظهار داشت: همه برنامهها و اقدامات در دستور کار برای این هلدینگ به خوبی در حال انجام است و مایه امید آفرینی برای مردم خواهد بود.
وی با بیان اینکه در هلدینگ پتروپالایش اصفهان در کنار اجرای پروژههایی که در راستای حفظ محیط زیست در دستور کار است، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت نیز مشاهده میشود، افزود: این امر یکی از اصلیترین مسئولیتهای اجتماعی این هلدینگ است که به خوبی در حال محقق شدن است.
رئیس جمهور با اشاره به اشتغالزایی خوب در هلدینگ پتروپالایش اصفهان نیز گفت: نقطه قوت این اشتغال زایی ایجاد فرصت شغلی برای نخبگان است که این امر برای ما بسیار مبارک است.
لزوم سرمایه گذاری در صنعت نفت
وی با اشاره به ارتباط هلدینگ پتروپالایش اصفهان با شرکتهای دانش بنیان ابراز داشت: استان اصفهان پایتخت شرکتهای دانش بنیان است و سرمایهگذاری صنایع بزرگ در این شرکتها نیز منجر به امیدآفرینی و ایجاد حس امنیت در بین جامعه دانشگاهی و نخبگان میشود که این امر منجر به ماندگاری نخبگان در کشور میشود.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه روند فعالیتها و اجرای پروژهها در هلدینگ پتروپالایش اصفهان بیانگر برنامهمحور بودن فعالیتها در این مجموعه است، گفت: هر گونه حمایت لازم را از این صنعت خواهیم داشت و امیدواریم هر چه زودتر اهداف تعریف شده برای این هلدینگ محقق شود تا شاهد رسیدن به جایگاه واقعی آن در سطح بین الملل باشیم.
وی اضافه کرد: به همه مسئولان و صاحبان صنایع نیز تاکید میکنم که در زمینه سرمایهگذاری در صنعت توجه داشته باشند چرا که در غیر این صورت از دنیا عقب خواهیم ماند و باور داشته باشیم که دنیا در همه عرصهها و به ویژه صنعت نفت روز به روز در حال رشد و سرمایهگذاری است و چنانچه ما از این امر غافل شویم، عقب خواهیم ماند.
کیفی سازی تولید در صنعت نفت از اهداف محوری دولت است
وی در ادامه با بیان اینکه کیفیسازی تولید در صنعت نفت از اهداف محوری دولت در راستای ارتقای سلامت مردم است، اضافه کرد: تلاش امروز متخصصان در سنگر تولید روز به روز دشمن را ناامیدتر و زمینگیرتر میکند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و اهتمام جدی به فرهنگسازی در این زمینه گفت: اقدام بزرگ پتروپالایشگاه اصفهان در تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه سوخت پاک، کیفیسازی تولید در صنعت نفت از جمله اهداف محوری دولت و موجب رفع آلایندگی و ارتقای سلامت مردم است.
وی اظهار داشت: به همان میزانی که اعداد و ارقام در تولید مورد توجه است، باید کیفیت در تولید بنزین، گازوئیل و سایر محصولات نفتی و پتروشیمی نیز مورد توجه قرار گیرد.
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