پرداخت ۲۵۰۰فقره تسهیلات طی دو سال گذشته توسط صندوق کارآفرینی امید

به گزارش مهر، نعمتاله رضایی عصر جمعه در جمع خبرنگاران استان کردستان ضمن گرامیداشت هفته وحدت با بیان اینکه با همکاری استانداریها و فرمانداریها بیش از هزار طرح دنبال میشود، اظهار کرد: امید است در هر شهرستان ۲ طرح مورد حمایت قرار گیرد.
وی در خصوص مدلهای حمایتی صندوق کار آفرینی امید نیز گفت: با توجه به اینکه رشد اقتصاد از دو طریق رشد سرمایهگذاری و افزایش بهرهبرداری صورت میپذیرد، افزایش بهرهوری در طرحهایی که در حال اجرا هستند، انجام روشهای ساده و حمایتهای غیرمالی در رفع موانع تولید و بحثهای مربوط به بیمه و امور مالیات دنبال میشود.
رضایی با اشاره به اینکه طرحهای فناوری و دانشبنیان مورد توجه و تأکید ویژه هستند، ادامه داد: تلاش میشود تولید در این حوزهها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۷۰ هزار طرح مورد حمایت قرار میگیرد، ادامه داد: در راستای اجرای این طرحها ۱۴ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت میشود.
رضایی با تأکید بر اینکه در استانهای مختلف توزیع مشخص را انجام میدهیم، یادآور شد: این توزیع بر اساس نیازسنجی که در استانهای مختلف لحاظ شده است، دنبال میشود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور با اشاره به اینکه تمام فعالیت به صورت روتین رصد شده و گزارش عملکردها اعلام میشود، تصریح کرد: صندوق کارآفرینی امید یکی از صندوقهای فعال کشور است که طی دو سال دولت سیزدهم بیش از دو هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات پرداخت کرده است و بیش از هفت هزار فرصت شغلی در قالب طرحهای اشتغالآفرینی ایجاد و تثبیت شده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری هم پیشبینی میشود بیش از یک هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات پرداخت شود، افزود: دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که بیش از یکمیلیون فرصت شغلی را مورد حمایت قرار میدهد که خوشبختانه این هدف تحقق یافته است.
رضایی در پایان با اعلام اینکه راستیآزمایی طرحها در دورههای زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: تمامی این طرحها در درگاه اینترنتی «آگاه» صندوق کارآفرینی امید قابل مشاهده است.
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