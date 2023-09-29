۲۰۰هزار فرصت شغلی با حمایت صندوق کارآفرینی امید تثبیت یا ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌الله رضایی عصر جمعه در آئین افتتاح طرح‌های اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید شهرستان سروآباد با بیان اینکه ۲۰۰ هزار فرصت شغلی با حمایت صندوق کارآفرینی امید در کشور ایجاد شده است، اظهار کرد: از این تعداد بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغالزایی در گستره استان کردستان قرار دارد که با تخصیص ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت و ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ۷ هزار فرصت شغلی در قالب این طرح‌ها ایجاد شده است، افزود: ۳۲ درصد طرح‌ها مربوط به بانوان کارآفرین است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه در بحث اشتغال نیز بانوان ۴۳ درصد را به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: امسال پیش بینی می‌شود بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد ریال وام طی یکسال پرداخت شود.

وی با بیان اینکه حمایت از طرح‌های راکد، نیمه فعال و نیمه تمام در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: دولت سیزدهم تفاهم نامه مشترکی را مابین صندوق کار آفرینی امید با معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری منعقد کرده است.

رضایی با بیان اینکه طرح‌های واجد شرایط شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر راکد هستند یا اینکه فعالیت آنها با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی است، در اولویت حمایتی قرار دارند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در سفر خود به کردستان از واحدهای تولیدی مورد حمایت صندوق در شهرستان‌های سروآباد و مریوان بازدید کرد.

این طرح‌ها شامل طرح پرورش ماهیان سردآبی با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد ریال و ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات و اشتغال ۵ نفر، طرح کارخانه ترشیجات و شوریجات با آورده شخصی مبلغ ۸۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات با ۱۲ نفر اشتغال آفرینی به صورت مستقیم، است.

هتلی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی، در فضایی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد تومان آورده شخصی و دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با ۱۴ نفر اشتغال‌آفرینی در کنار مجموعه تولید گرانول مریوان و مجتمع گلخانه‌ای ۱۲ واحدی که سه واحد آن راکد است، مورد بازدید قرار گرفت.