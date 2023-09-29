اطلاعیه قطع برق در شهر کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره برق استان کرمانشاه با انتشار اطلاعیه‌ای از قطع برق در برخی نقاط شهر کرمانشاه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به علت اصلاح و بهینه سازی شبکه و شاخه زنی درختان در روز شنبه هشتم مهر ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برق محله های گلستان، بلوار مصطفی امامی از چهاراه ارشاد غربی تا چهاراه گلستان قسمت شرقی، از میدان جوانشیر به سمت کوهساری، فرهنگیان فازدو از ایستگاه نهم تا ایستگاه چهارم قطع برق خواهیم داشت.

همچنین از ساعت۹:۳۰ تا ۱۱ در خیابان مسیر نفت و از ساعت ۱۱ تا ۱۳ شهرک کیهانشهر خیابان برق تا روستای مراد آباد و از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ برق خیابان گذرنامه بلوار محمد رنجبر قطع خواهد بود.