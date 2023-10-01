درخواست گواردیولا از فوتبالیست های دنیا/ دست به اعتصاب بزنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، «پپ گواردیولا» در مصاحبه با The Athletic گفت: «تقویم مسابقات فوتبال بسیار فشرده است و به بازیکنان امکان ریکاوری و استراحت کافی را نمی‌دهد. فوتبالیست‌ها برای آنکه بتوانند این روند را تغییر دهند و یوفا و فیفا را مجاب به تغییر تقویم کنند باید دست به اعتصاب بزنند».

او گفت: تغییر این روند تنها یک راه حل دارد. بازیکنان باید قاطعانه مقابل تصمیم فیفا بایستند. فیفا باید کاری انجام دهد. وقتی مسابقات تعطیل می‌شود این تعطیلی باید به اندازه کافی باشد. من همیشه مسابقات NBA را مثال می‌زنم. در آن مسابقات بازیکن‌ها طی چند ماه ۸۰ یا ۹۰ بازی انجام می‌دهند و سپس ۳ یا ۴ ماه فرصت استراحت دارند و می‌توانند خود را بازیابی کنند.

آرسنال، چلسی و منچستر یونایتد در لیگ جزیره از جمله تیم‌هایی هستند که بخش قابل توجهی از ترکیب خود را به دلیل مصدومیت از دست داده‌اند اما این مساله، تنها مختص به این لیگ نیست و در سر تا سر دنیا وجود دارد.

رئال مادرید نیز در طول تابستان، تیبو کورتوآ و ادر میلیتائو را به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی از دست داد. مصدومیت رباط صلیبی به یک مصدومیت رایج در سرتاسر جهان تبدیل شده است.

او ادامه داد: اگر بازیکنان می‌خواهند چیزی را تغییر دهند باید خودشان شخصاً اقدام کنند. تیم زنان اسپانیا را نگاه کنید. آنها تصمیم گرفتند روند را تغییر دهند و موفق شدند. فوتبال بدون «پپ» هم ادامه خواهد داشت، اما بدون بازیکنان، این نمایش متوقف می‌شود پس ایجاد تغییر به بازیکنان بستگی دارد.