نرخ رشد جمعیتی فیروزکوه با قانون جوانی جمعیت متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری منش، بعد از ظهر یکشنبه در همایش جوانی جمعیت، ضمن گرامیداشت ایام هفته وحدت، اظهار کرد: امیدواریم وحدت بین شیعه و سنی که جزو دغدغه‌های امام خمینی (ره) بود و این نامگذاری مهم را ایشان انجام دادند و در تأکیدات مقام معظم رهبری بر این موضوع صحه گذاشته شده است، با نگاه مثبت و همدلی محقق شود.

فرماندار فیروزکوه در ادامه با اشاره به اینکه موضوع جوانی جمعیت در سال‌های اخیر جز اصلی ترین مسائل خانواده است، بیان کرد: ما افتخار داریم در هفته فرهنگی شهرستان فیروزکوه اولین همایش جوانی جمعیت در این شهرستان برنامه ریزی و برگزار شده است که در راستای ایجاد فرصت‌هایی برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان فیروزکوه است.

وی ادامه داد: شهرستان فیروزکوه از دیرباز در حوزه فرهنگ ظرفیت‌های خوبی را داشته است؛ افرادی در عرصه ادبیات، سیاست و فرهنگ در این شهرستان پیشتاز بودند و در کشور نام آنها همواره جاری و ماندگار است؛ استاد امیری فیروزکوهی، شاعر نامدار فیروزکوهی را به خاطر دارید که در جلسات و برنامه‌های مختلف یاد و خاطره ایشان گرامی داشته شده است.

حیدری منش همچنین خاطرنشان کرد: شیخ علی بابا فیروزکوهی عالم فیروزکوهی که در مشروطه مشروعه به عنوان نامداران این نهضت بعد از شیخ فضل الله نوری بودند و بزرگوارانی در عرصه فرهنگ پیشتاز بودند؛ ۴۸۲ شهید گرانقدر شهرستان فیروزکوه که ستارگانی در آسمان هدایت فرهنگی شهرستان هستند، امامزادگان جلیل القدر نیز ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان هستند که ما باید آنها را تعظیم و تکریم کنیم.

فرماندار فیروزکوه افزود: در شهرستان فیروزکوه با عدد جمعیتی و با نرخ رشد جمعیتی که متأسفانه مناسب نیست، باید با تاکید بر موضوع فرزندآوری و کمک به تحقق برنامه جوانی جمعیت که جزئی از برنامه دولت مردمی است و اقداماتی در این حوزه انجام شده که در شهرستان هم پیگیری شده است.

وی تاکید کرد: شهرستان فیروزکوه بواسطه مسئله کم بودن جمعیت خیلی از فرصت‌ها را از دست داده که باید تلاش شود تا با اجرای قانون جوانی جمعیت و تاکید بر این موضوع مهم نرخ جمعیتی در شهرستان فیروزکوه متحول شود.