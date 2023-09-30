پروازهای عربستان به کانادا پس از ۵ سال از سرگرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سازمان حمل و نقل کانادا به ازسرگیری پروازهای خطوط هوایی عربستان به کانادا اشاره کرد. این رخداد، برای نخستین بار از زمان تعلیق آن در ۵ سال پیش است.

این سازمان روز شنبه اعلام کرد: خطوط هوایی عربستان پروازهای خود به کانادا را پس از ۵ سال تعلیق آن توسط ریاض در سال ۲۰۱۸ از دسامبر پیش رو ازسر می‌گیرد.

از سوی دیگر خطوط هوایی عربستان نیز از نخستین پرواز مستقیم خود به تورنتوی کانادا از ۲ دسامبر پیش رو و پس از پایان اختلاف دیپلماتیک میان ریاض و اوتاوا خبر داد.

عربستان همچنین در تایید بیانیه سازمان حل و نقل کانادا، اعلام کرد که سه پرواز در هفته میان جده و تورنتو انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است عربستان در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به موضع کانادا درباره قضیه حقوق بشر پروازهای خود به کانادا را تعلیق کرده بود. این کشور همچنین سفیر خود در اوتاوا را فراخوانده بود و از سفیر کانادا در ریاض خواسته بود که خاک عربستان را ترک کند. ۵ سال بعد در اواخر ماه مه ۲۰۲۳ عربستان از احیای روابط دیپلماتیک خود با کانادا خبر داد و این پس از رایزنی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با جاستن ترودو نخست وزیر کانادا رخ داد.