جشن «سینمای مهر» در شهرستان جیرفت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداحمد حسینی بعدازظهر شنبه با اشاره به برگزاری دومین جشن سینمای مهر جنوب کرمان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جیرفت، افزود: در جشن سینمای مهر جنوب کرمان قرار است از مستندسازان و فیلم سازان فیلم کوتاه که آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده و در مرحله داوری اثر آنها به عنوان اثر برتر انتخاب شده، تجلیل شود.

وی با بیان اینکه یک کارگاه تخصصی برای هنرمندان جنوب نیز در بخش جنبی این جشن برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: ۱۰۴ اثر از مستندسازان و فیلم‌سازان این منطقه به دبیرخانه جشن مهر سینما ارسال شده بود که در مرحله داوری ١۶ اثر برای تجلیل انتخاب شدند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: داوران جشن مهر سینمای ایران در بخش‌های تهیه کنندگی، کارگردانی، بازیگری، فیلمنامه نویسی و دستاوردهای فنی، هنری و پژوهش سینمایی و در قالب داستانی، مستند و انیمیشن به صورت فیلم بلند و کوتاه بهترین‌ها را انتخاب کردند.

گفتنی است، ویژه‌برنامه مهر سینمای ایران به مناسبت روز ملی سینما و با هدف تحقق استمرار شادابی و پویایی در محیط روانی سینمای کشور و توجه خاص به مقوله عدالت فرهنگی و هنری در دولت سیزدهم برگزار می‌شود.