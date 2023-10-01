به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران که با ۲۸۹ ورزشکار در ۳۴ رشته ورزشی و با نام «شهید حججی» و شعار «ایمان - ایران - افتخار» در نوزدهمین دوره از بازی‌های آسیایی شرکت کرده، در روز هشتم با شوک تلخ حذف تیم فوتبال امید توسط هنگ کنگ مواجه شد.

ضمن این که ورزش ایران در این روز تنها صاحب دو مدال نقره و برنز توسط دنیا آقایی در کوراش و تیم دوبل تنیس روی میز شد و در جدول توزیع مدال ها نیز نسبت به روز گذشته سه پله سقوط کرد. دوومیدانی هم که انتظار می رفت برخی دونده ها به مدال برسند برخلاف جریان مدال دوید!

جدول توزیع مدال ها و سقوط ورزش ایران به رده دوازدهم

حذف امید ایران توسط هنگ کنگ!

تیم فوتبال امید ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازیهای آسیایی برابر تیم هنگ کنگ یک بر صفر بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت. امیدهای ایران در مرحله مقدماتی انتخابی المپیک هنگ کنگ را به سه گل شکست داده بودند اما در این مسابقات برابر این تیم شکست خوردند و یک ناکامی دیگر را در کارنامه فوتبال رقم زدند.

ناراحتی بازیکنان تیم امید پس از حذف برابر هنگ کنگ

پیروزی تیم ملی شطرنج برابر چین

تیم ملی شطرنج مردان توانست با نتیجه ۲.۵ بر ۱.۵ تیم چین را شکست دهد و در صدر جدول قرار گیرد. ترکیب تیم ملی شطرنج ایران در این دیدار متشکل بود از: پرهام مقصودلو، سید محمدامین طباطبایی، پویا ایدنی و بردیا دانشور. ملی‌پوشان ایران در بازی بعدی روز دوشنبه به رقابت با ازبکستان می‌پردازند.

تیم ملی شطرنج ایران

صابری در پرتاب وزنه پنجم شد

مهدی صابری در پرتاب وزنه مردان با ۱۲ پرتابگر دیگر از کشورهای کامبوج، کره‌جنوبی، هند (۲ نفر)، قطر، عربستان، تایلند، اردن، قزاقستان، فیلیپین و چین تایپه به رقابت پرداخت که در نهایت با پرتاب ۱۹ متر و ۴۱ سانتی‌متر به عنوان پنجمی رسید. پرتابگر هندی با ۲۰ متر و ۱۸ سانتی‌متر قهرمان شد و طلا گرفت. پرتابگران عربستانی(۲۰.۰۶) و چینی (۱۹.۹۷) به ترتیب دوم و سوم شدند.

مهدی صابری در پرتاب وزنه به مقامی بهتر از پنجم نرسید

طلایی دوره گذشته حذف شد!

در رقابت‌های دوومیدانی حسین کیهانی در دوی ۳۰۰۰ متر با مانع با ۱۲ دونده از کشورهای بحرین، کره‌جنوبی، ژاپن (۲ نفر)، قطر، هند، عربستان (۲ نفر)، اندونزی، ویتنام و چین به رقابت پرداخت که در نهایت با زمان ۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه به عنوان هفتمی رسید. کیهانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با ۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه ضمن کسب مدال طلا رکورددار این ماده نیز شده بود.

حسین کیهانی که در جاکارتا طلا گرفته بود در هانگژو حذف شد

پایان کار هندبال با شکست برابر کره

تیم ملی هندبال مردان ایران امروز در آخرین دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم کره جنوبی رفت و با وجود ارائه یک بازی خوب و سرعتی با اختلاف یک گل(۲۵ بر ۲۴) مغلوب این تیم آسیای شرقی شد و به کارش در این دوره از بازیها پایا داد.

تیم ملی هندبال با شکست برابر کره حذف شد

مدال برنز بر گردن برادران عالمیان

تیم دوبل تنیس روزی میز ایران متشکل از نوشاد عالمیان و نیما عالمیان در مرحله نیمه نهایی این رشته در نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی صبح امروز یکشنبه برابر تیم چین که نفر اول و دوم جهان را در اختیار داشت به میدان رفت و با قبول شکست برابر این تیم قدرتمند از رسیدن به فینال بازماند و مدال برنز را بر گردن آویخت.

نیما و نوشاد عالمیان نخستین مدال برتر تاریخ تنیس روی میز را برگردن آویختند

حیدری در اسکیت ۱۰۰۰ متر به مدال نرسید

محمدامین حیدری نماینده اسکیت سرعت ایران در بخش ۱۰۰۰ متر پس از حضور در فینال این دوره از مسابقات با ثبت یک خطا در حرکت استارت و بجا گذاشتن رکورد زمانی یک دقیقه و سی ثانیه و چهارصد و چهل و سه صدم ثانیه صاحب مدال نشد و با عنوان ششمی به کار خود پایان داد.

دنیا آقایی به مدال نقره رسید

در ادامه مسابقات کوراش بازیهای آسیایی امروز دنیا آقایی در وزن ۷۰- کیلوگرم پس از آنکه با قرعه استراحت دور اول را پشت سر گذاشت در مبارز چین تایپه روبرو شد و با شکست این کوراش کار به مرحله بعد صعود کرد. آقایی در نیمه‌نهایی مقابل کاخوروا از ازبکستان به پیروزی رسید و به فینال راه یافت اما در دیدار نهایی برابر حریف چینی ضربه فنی شد و به مدال نقره رسید.

دنیا آقایی و مدال نقره کوراش بازیهای آسیایی

جایگاه تیراندازان اهداف پروازش مشخص شد

در پایان ۵ راند از مسابقات تیراندازی اهداف پروازی و در پایان دور مقدماتی مسابقات مردان محمد بیرانوند با ۱۱۷ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد و با اختلاف دو امتیاز از مرحله شوت‌آف بازماند. در پایان دور مقدماتی زنان، مرضیه پرورش‌نیا با کسب امتیاز ۱۰۵ جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داد.

بیرانوند نتوانست در این مسابقات به موفقیتی دست پیدا کند

صعود اسکیت بازان ایران به نیمه نهایی

در مسابقات اسکیت سرعت بازی های آسیایی ۲۰۲۲ در ماده ۱۰۰۰ متر نگین شیخی و ملیکا منوچهری راد در بخش زنان و محمد امین حیدری و کیارش شامحمدی در بخش مردان به رقابت پرداختند که در پایان دور اول بخش زنان ملیکا منوچهری راد ۱.۳۷.۲۱۷ با زمان و نگین شیخی با زمان ۱.۳۸.۴۱۴ به ترتیب در جایگاه‌های پنجم و ششم ایستادند به نیمه‌نهایی رفتند. کیارش شامحمدی و محمد امین حیدری هم موفق شدند راهی مرحله بعدی شوند.

ملی پوشان اسکیت بانوی ایران

پنجمی قایقران ایران در دور مقدماتی

هیوا افضلی در مرحله مقدماتی کانو یک نفره ٢٠٠ متر با نمایندگان ازبکستان، ویتنام و چین رقابت کرد و در بین پنج نفر پنجم شد. قایقران چین با زمان پنجاه ثانیه و نهصد و نود و نه صدم ثانیه در رده نخست قرار گرفت و هیوا افضلی با زمان ۵۵ ثانیه و دویست و هفتاد و هشت صدم ثانیه در رده پنجم قرار گرفت. سه نفر اول مستقیما راهی فینال شدند و دو نفر بعدی به نیمه نهایی رسیدند.

هیوا افضلی در بازیهای آسیایی هانگژو

صعود مستقیم هدیه کاظمی به فینال کانو

هدیه کاظمی قایقران آب های آرام ایران در ادامه رقابت های بازی های آسیایی در کانو یک نفره ۵۰۰ متر با نمایندگان ویتنام، چین، سنگاپور، ازبکستان و ماکائو رقابت کرد. او در این نبرد شش نفره با قرار گرفتن در جایگاه سوم مستقیما به فینال رفت. کاظمی با زمان دو دقیقه و ۹ ثانیه و پنجاه و چهار صدم ثانیه در رده سوم بعد از قایقرانان چین و سنگاپور قرار گرفت.

آذرپیوند از دور مسابقات کوراش کنار رفت

در ادامه مسابقات کوراش در این دوره از بازی‌ها طاهره آذرپیوند در وزن ۷۰- کیلوگرم دور نحست به مصاف «لی وت» از چین تایپه رفت و با واگذاری نتیجه به رقیب از دور مسابقات کنار رفت.

آذرپیوند با وجود تلاشی که داشت از دور مسابقات کنار رفت

کایاک چهار نفره فینالیست شد

در ادامه رقابت های قایقرانی آب های آرام پوریا شریفی، سپهر ساعتچی، علی آقامیرزایی و پیمانقویدل در تیم کایاک چهارنفره ۵۰۰ متر مردان با تیم‌های هنگ‌کنگ، ازبکستان، کره، قرقیزستان و تاجیکستان رقابت کردند. قایقرانان ایران بعد از کره جنوبی در رده دوم قرار گرفتند و مستقیما به فینال رفتند. تیم ایران زمان یک دقیقه و بیست و شش ثانیه و دویست و بیست ثانیه را ثبت کرد.

تیم کایاک چهار نفره قایقرانی ایران

مدال آوران ایران در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی:

مدال طلا:

* تیم ملی والیبال

* افشین سلیمی - ووشو

* یوسف صبری - ووشو

مدال نقره:

* تیم چهار نفره روئینگ بانوان

* تیم دو نفره روئینگ بانوان

* مهدی حاج موسایی - تکواندو

* علیرضا حسین پور - تکواندو

* زهرا کیانی - تالو - ووشو

* الهه منصوریان - ووشو

* محسن محمدسیفی - ووشو

* آرین سلیمی - تکواندو

* شجاع پناهی - ووشو

* مهدی الفتی - ژیمناستیک

* مجید وحید بریمانلو - کوراش

* دنیا آقایی - کوراش

مدال برنز:

* مرجان سلحشوری - تکواندو

* فرانک پرتوآذر - دوچرخه سواری

* مبینا نعمت زاده - تکواندو

* تیم ملی تنیس روی میز

* محمد رهبری - شمشیربازی

* متین رضایی - تکواندو

* ملیکا میرحسینی - تکواندو

* مهران برخورداری - تکواندو

* شهربانو منصوریان - ووشو

* تیم ملی شمشیربازی ایران

* تیم تیراندازی تپانچه ۱۰ متر میکس

* تیم دوبل تنیس روی میز