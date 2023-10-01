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۹ مهر ۱۴۰۲، ۷:۰۳

معاون دانشگاه ایلام:

۸ هزار دانشجو در دانشگاه ایلام سال تحصیلی خود را آغاز کردند

۸ هزار دانشجو در دانشگاه ایلام سال تحصیلی خود را آغاز کردند

ایلام- معاون آموزشی دانشگاه ایلام گفت: هشت هزار دانشجو در دانشگاه ایلام سال تحصیلی خود را آغاز کرده اند.

کریم کوخایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود دانشجویان جدیدالورود در هفته سوم مهر ماه خبر داد.

معاون آموزشی دانشگاه ایلام از بازگشایی دانشگاه‌ها خبر داد و اظهار کرد: همه کلاس‌های دانشگاه ایلام در تمام رشته‌ها و دانشکده‌ها از اول مهر ماه آغاز شده است.

وی افزود: تعداد دانشجویانی که هم اکنون در دانشگاه ایلام مشغول به تحصیل هستند بالغ بر ۸ هزار نفر در ۱۳۰ گرایش در مقاطع کارشناسی کاردانی ارشد و دکتری هستند.

این مسئول ادامه داد: دانشجویان جدید الورود هفته سوم مهر ماه پس از اعلام نتایج سازمان سنجش سراسری وارد دانشگاه می‌شوند و سال جدید تحصیلی خود را آغاز می‌کنند.

کد مطلب 5899602

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