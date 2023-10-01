هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ساعتی پیش با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به وقوع تندباد لحظه‌ای، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و خیزش گردوخاک محلی از ظهر دوشنبه تا عصر پنجشنبه (دهم تا سیزدهم مهرماه) در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و با شدت کمتر مرکز استان اصفهان هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه طی چهار روز پیش رو وزش باد شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای و گردوخاک مناطقی از جمله کلانشهر اصفهان، بویین و میاندشت، سمیرم، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، منطقه صنعتی اصفهان، فرودگاه اصفهان، فریدونشهر، فلاورجان، کبوتر آباد، گلپایگان، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نجف آباد و ورزنه در بر خواهد گرفت.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به احتمال خسارت به صنایع کشاورزی در مناطق غرب و مرکز استان، سقوط اشیا و درختان فرسوده و احتمال سقوط از ارتفاع طی این مدت هشدار داده و توصیه کرده است که هم استانی‌ها از فعالیت در ارتفاعات و اتراق در زیر سازه‌های نیمه کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین بر لزوم مدیریت و محافظت از صنایع حساس، استحکام سازه‌های موقت و گلخانه‌ها و بنرهای تبلیغاتی، احتیاط در تردد جاده‌ای و عدم فعالیت کوهنوردی تاکید شده است.