به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیوند شامگاه شنبه در دومین جشنواره پسته قشلاق شهرستان آذرشهر گفت: تلاش کردیم تا امسال جشنواره را ارتقا دهیم تا دستاوردهای بیشتری از سال گذشته داشته باشد و امیدواریم برگزاری این جشنواره تأثیر مثبتی در الگوی کشت شهرستان ایجاد کند.

وی باغات پسته آذرشهر را بیش از ۲۱۰ هکتار دانست و گفت: اجرای الگوی کشت دستور مقام معظم رهبری و مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم و وزارت جهاد کشاورزی است و اگر بخواهیم در استان روستایی را به‌عنوان یک نمونه موفق در اجرای الگوی ملی کشت معرفی کنیم می‌توانیم از روستای قشلاق آذرشهر نام ببریم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر از تولید سالانه ۱۶۰ تن پسته در آذرشهر خبر داد و گفت: اگر مردم در اجرای الگوی ملی کشت همکاری لازم را داشته باشند خواهیم داد که آذرشهر می‌تواند به‌عنوان یک برند در پسته مطرح شود.

علیوند افزود: در دومین جشنواره پسته آذرشهر به مسائل علمی و فرهنگی نیز توجه ویژه‌ای داشته‌ایم.