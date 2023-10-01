۵۵ هزار سالمند در مازندران تحت پوشش کمیته امداد هستند

میثم معافی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ۹ مهر روز جهانی سالمند اظهار داشت: در حال حاضر ۵۵ هزار و ۱۵۹ سالمند، تحت حمایت این نهاد هستند که از این تعداد ۳۷ هزار و۱۳۶ نفر زن و ۱۸ هزار و ۲۳ نفر مرد هستند.

وی با بیان اینکه انسان‌ها در دوره سالمندی نیاز به آرامش بیشتری دارند افزود: سالمندان تحت حمایت از خدمات مختلف حمایتی از جمله کمک هزینه معیشت، خدمات بهداشت، درمان و امور بیمه، کمک هزینه ازدواج فرزندان، وام کارگشایی، ودیعه مسکن، هزینه‌های نگهداری از بیماران زمین گیر و دارای بیماری خاص و صعب العلاج، خدمات تعمیر، احداث و خرید مسکن، خدمات اشتغال، امور فرهنگی و مشاوره‌ای بهره مند می‌شوند.

مدیر کل کمیته امداد گفت: این نهاد همواره برای تأمین اقلام مورد نیاز مانند سمعک، عصا، عینک، پوشینه، ویلچر و… همچنین به صورت ماهیانه با هدف کمک به تأمین هزینه نگهداری هر یک از سالمندان زمین گیر و بیمار، با مشارکت خیران تلاش می‌کند.

وی بیان داشت: کمیته امداد در راستای تحقق احکام برنامه هفتم و به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در بدنه مردمی، کوتاه کردن فرآیندها، تسهیل در ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات مددکاری، ارتقای کیفیت زندگی، بهبود خدمت رسانی به مددجویان سالمند (صرفاً حمایتی) در جهت استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری در ارائه خدمت مؤثرتر به سالمندان و هم افزایی کمیت و کیفیت اقدام به برون سپاری ۳۴ هزار و ۸۷۸ پرونده مددجویی سالمندان به مراکز نیکوکاری مددکاری کرده است.

معافی گفت: با هدف تقویت روحیه نشاط و شادی، و گرامیداشت مقام سالمندان جشن ویژه ای با حضور تعدادی از زنان و مردان سالمند تحت حمایت کمیته امداد استان مازندران در ۱۶ مهر ماه در اردوگاه شهید رجایی فریدونکنار برگزار می‌شود.

وی گفت: در مازندران ۷۹ هزار و ۷۲۷ خانوار خانوار تحت حمایت هستند که از این تعداد ۴۲ هزار و ۹۹۵ خانوار سالمند هستند.