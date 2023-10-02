سهراب شیخاف سرپرست گروه نمایش آیینی و سنتی کشور تاجیکستان که در این دوره از جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی با نمایش «طبیب پرواز» حضور دارند، درباره اهمیت تبادل فرهنگها در جشنواره به خبرنگار مهر گفت: جشنوارهها شرایطی را فراهم میکنند تا اصحاب هنر و فرهنگ با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند و از یکدیگر آیینها و سنتهای خود را یاد بگیرند. این تبادل فرهنگی باعث میشود هنرمندان بتوانند تجربیاتشان از فرهنگ و هنر کشورهای دیگر را در هنرهای نمایشی آیینی و سنتی خود به کار بگیرند.
وی افزود: حضور و اجرا در کشور همزبان برای ما افتخاری بوده است و خوشحالیم از اینکه توانستیم به اجرای نمایش برای مردم ایران بپردازیم.
شیخاف عنوان کرد که این نمایش از یک نمایشنامه دراماتیک فرانسوی اقتباس و بر اساس آن کارگردانی شده است.
این هنرمند تاجیکستانی یادآور شد: جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی باورهای ایران را برای ما به ارمغان آورده است و سبب آشنایی بیشتر ما با اشتراکات فراوان هنری و فرهنگی با مردم ایران شده است.
بیست و یکمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی با دبیری احمد جولایی از یکم تا یازدهم مهر در بخشهای «رادیو تئاتر» و «نمایشگاه هنرهای نمایشی» به میزبانی تهران، «صحنهای» (ویژه-آزاد) و «بینالملل» به میزبانی استان گلستان (گرگان و کردکوی)، «شبیهخوانی» به میزبانی استان مرکزی (تفرش)، «نمایشهای فردی، نقالی، روایتهای ملی و کارآواها» و «معرکهها، آیینها و بازیهای نمایشی» به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد، بروجن و جونقان)، «عروسکی» و «دانشجویی» به میزبانی خراسان شمالی (بجنورد) و «سمینارهای پژوهشی» و «نمایشنامهنویسی» به میزبانی آذربایجان شرقی (تبریز) در حال برگزاری است.
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