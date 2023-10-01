ضرورت توجه به جوامع محلی در اجرای طرح های توسعه ای و پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی شنبه شب در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با تبریک فرا رسیدن ولادت نبی مکرم اسلامی حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت عنوان کرد: حضرت محمد مصطفی (ص) با اخلاق نیکوی خود و استقامت مثال زدنی توانست دین مبین اسلام را در یکی از جاهلی ترین جوامع آن زمان گسترش دهد و آن را به یک دین جهانی مبدل کند.

وی افزود: عالی‌ترین و بارزترین خصوصیت پیامبر (ص) بعد اخلاقی ایشان بوده است به گونه ای که قرآن در این باره می‌گوید که تو بر اخلاقی بزرگ و گرانمایه تکیه داری و به همین دلیل همه به دور تو جمع می شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: هفته وحدت فرصت مغتنمی برای گسترش وحدت و همدلی در بین مسلمانان است.

کامرانی تصریح کرد: رهبر ما منادی وحدت و همدلی جهان اسلام است و دشمنان هم با ایجاد تفرقه و نفرت افکنی در صدد ایجاد اختلافات در بین مسلمانان هستند که ضروری است مسلمانان با هوشیاری این توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت سمن ها در برنامه ریزی ها برای نوجوانان و جوانان، افزود: تشکل های مردمی نقش مهمی در به ثمر نشستن برنامه ریزی ها در بخش های مختلف به ویژه حوزه جوانان دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: مردمی سازی امور و سپردن کارها به مردم مورد تاکید ویژه شخص مقام رهبری و رئیس جمهور است.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع مردمی سازی امور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و… از ظرفیت دانشگاه ها و نخبگان برای تحقق این مهم بهره گرفته شده است.

کامرانی اظهار داشت: توان و منابع دولتی برای اداره امور کشور محدود است و راه توسعه کشور سپردن امور به مردم و تشکل های مردمی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: بسیاری از کشورهای که مسیر توسعه را طی کرده اند و به جوامع پیشرفته تبدیل گشته اند نقش ظرفیت های مردمی در توسعه این کشورها پر رنگ است.

وی گفت: هرمزگان استانی با استعدادهای بالای طبیعی و نیروی انسانی جوان است که شرایط را برای رشد و توسعه بیش از پیش آن مهیا نموده است.

کامرانی، تصریح کرد: با توجه به وقوع پی در پی تحولات و تغییرات جهانی و اقلیمی، افزایش تاب آوری در سطح جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان مهم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، افزود: توجه به جوامع محلی به ویژه جوانان در اجرای طرح های توسعه ای و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش بسزایی در افزایش تاب آوری و کاهش معضلات اجتماعی در این مناطق دارد.

وی، خاطرنشان کرد: براساس فرهنگ ایرانی اسلامی تقویت جوامع محلی در دستور کار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد.

کامرانی، تصریح کرد: تقویت سمن های فعال در حوزه جوانان و هم افزایی سمن ها ی با ماموریت متفاوت ماموریت مهمی است که ضروری است توسط ستاد ساماندهی امور جوانان پیگیری و دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار داشت: راه اندازی سامانه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اقدام مهمی است که نیازمند تقویت و بروز رسانی و اطلاع رسانی برای آگاهی اقشار مختلف جامعه از خدمات آن است.

وی گفت: رشد و توسعه کشور مرهون خلاقیت، ابتکار، نوآوری و ریسک پذیری جوانان در بخش های مختلف است و ضروری است مسائل این قشر مهم و آینده ساز به صورت ویژه دنبال شود.

کامرانی، تصریح کرد: تکمیل پروژه نیمه تمام خانه جوان استان موضوع مهمی است که ضروری است با تامین اعتبار لازم روند بهره برداری از آن جهت بهره مندی نوجوانان و جوانان تسریع شود.

در این نشست ادارات کل ورزش و جوانان، محیط زیست، بهزیستی و فنی و حرفه ای استان گزارشی از فعالیت های تخصصی سمن ها ارائه کردند.

در پایان این جلسه از برخی کارشناسان و اساتید فعال استان در حوزه سمن ها و تشکل های مردم نهاد با اهداء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.