تولید آب شیرین کن شهر فین افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه نیاز آبی شهر فین از طریق شیرین سازی آب چاه تامین می شود، افزود: به دلیل پائین بودن حجم تولید آب خام، آب شیرین کن شهر فین، میزان شیرین سازی آب مشترکین این شهر کاهش پیدا کرده بود که خوشبختانه با افزایش قدرت الکتروپمپ، تعویض لوله های درون چاهی و اصلاح خط انتقال، میزان آبدهی این چاه افزایش و ظرفیت شیرین سازی نیز به تبع آن افزایش یافت.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده، ظرفیت تولید آب شیرینکن فین از هزار و ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز به هزار و ۵۰۰ متر مکعب افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: این آب شیرین کن، آب جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر در شهر فین و شهرک های فرهنگیان، حسین آباد و مارم تامین می کند.

به گفته حمزه پور، ارزش اعتباری این اقدامات را ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد.