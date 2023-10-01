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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰

مدیرکل استاندارد لرستان:

۴۴۸ نازل سوخت در لرستان مورد آزمون دوره‌ای قرار گرفتند

۴۴۸ نازل سوخت در لرستان مورد آزمون دوره‌ای قرار گرفتند

خرم‌آباد - مدیرکل استاندارد لرستان گفت: طی شش‌ماهه ابتدای امسال، ۴۴۸ نازل سوخت در این استان مورد آزمون دوره‌ای قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید والی زاده امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در شش‌ماهه اول امسال در جایگاه‌های توزیع سوخت مایع شامل بنزین و گازوئیل استان، آزمون دوره‌ای ۴۴۸ نازل در راستای بررسی میزان فروشی نازل‌های عرضه سوخت مایع انجام شد.

وی اظهار کرد: آزمون دوره‌ای نازل‌های سوخت مایع جایگاه‌ها، با استفاده از توان کارشناسی آزمایشگاه‌های همکار، و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان انجام می‌شود و نظارت‌های لازم در قالب گشت مشترک صورت می‌گیرد.

مدیرکل استاندارد لرستان، گفت: بر اساس این گزارش، نازل‌های سوخت مایع بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، چهار بار در سال مورد آزمون دوره‌ای قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5899767

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    نظرات

    • رضا IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
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      خوب نتیجه اش را هم بگو؛ درست کار می کردند؟

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