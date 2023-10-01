به گزارش خبرنگار مهر، وحید والی زاده امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ششماهه اول امسال در جایگاههای توزیع سوخت مایع شامل بنزین و گازوئیل استان، آزمون دورهای ۴۴۸ نازل در راستای بررسی میزان فروشی نازلهای عرضه سوخت مایع انجام شد.
وی اظهار کرد: آزمون دورهای نازلهای سوخت مایع جایگاهها، با استفاده از توان کارشناسی آزمایشگاههای همکار، و همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه لرستان انجام میشود و نظارتهای لازم در قالب گشت مشترک صورت میگیرد.
مدیرکل استاندارد لرستان، گفت: بر اساس این گزارش، نازلهای سوخت مایع بر اساس برنامهریزی انجام شده، چهار بار در سال مورد آزمون دورهای قرار میگیرند.
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