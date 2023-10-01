افتتاح ۳۰ واحد مسکن مددجویان کمیته امداد در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید باسره صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: افتتاح این ۳۰ واحد مسکن مددجویان از محل تفاهم نامه سه جانبه کمیته امداد، بنیاد مسکن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد که با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

باسره در خصوص اعتبارات هزینه شده برای احداث هر واحد افزود: برای احداث هر واحد مسکن، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات بلاعوض کمیته امداد، ۲۰۰ میلیون تومان از تسهیلات بانکی بنیاد مسکن و ۵۰ میلیون تومان از کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان در ادامه یادآور شد: بر اساس این تفاهم نامه سه جانبه، تعداد کل واحد ها ۴۵۰ واحد مسکن مددجویان روستایی در استان هرمزگان می باشد که با همکاری سپاه و بنیاد مسکن امیداواریم تا پایان جاری کل واحدها احداث و به نیازمندان تحت حمایت این نهاد در مناطق روستاهای واگذار شود.