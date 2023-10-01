برگزاری برنامه شب فرهنگی ایران با محوریت جایزه مصطفی(ص) در اصفهان

محمدحسین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور دانشمندان جهان اسلام در این هنرستان اظهار داشت: بازدید از موزه هنرستان نمایشگاه آثارهنری و اجرای برنامه توسط هنرجویان هنرستان از جمله برنامه‌های جنبی این مراسم است.

وی افزود: برنامه شب فرهنگی ایران با محوریت جایزه مصطفی (ص) با مشارکت استانداری اصفهان، شهرداری، دانشگاه اصفهان، صداوسیمای مرکزاصفهان، بنیاد نخبگان و با همکاری هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان برگزارخواهد شد.

مدیر هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان تصریح کرد: این برنامه ۹ مهرماه سال‌جاری ساعت ۱۸:۳۰ در هنرستان هنرهای زیبای پسران واقع در میدان انقلاب، خیابان استاد مطهری بعد از خیابان شمس‌آبادی برگزار می‌شود.