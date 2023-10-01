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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

مدیر هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان اعلام کرد؛

برگزاری برنامه شب فرهنگی ایران با محوریت جایزه مصطفی(ص) در اصفهان

برگزاری برنامه شب فرهنگی ایران با محوریت جایزه مصطفی(ص) در اصفهان

اصفهان - مدیر هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گفت: همزمان با پنجمین دوره جایزه مصطفی (ص) و با حضور دانشمندان جهان اسلام برنامه شب فرهنگی ایران بامحوریت جایزه مصطفی (ص) در اصفهان برگزار می شود.

محمدحسین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور دانشمندان جهان اسلام در این هنرستان اظهار داشت: بازدید از موزه هنرستان نمایشگاه آثارهنری و اجرای برنامه توسط هنرجویان هنرستان از جمله برنامه‌های جنبی این مراسم است.

برگزاری برنامه شب فرهنگی ایران با محوریت جایزه مصطفی(ص) در اصفهان

وی افزود: برنامه شب فرهنگی ایران با محوریت جایزه مصطفی (ص) با مشارکت استانداری اصفهان، شهرداری، دانشگاه اصفهان، صداوسیمای مرکزاصفهان، بنیاد نخبگان و با همکاری هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان برگزارخواهد شد.

مدیر هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان تصریح کرد: این برنامه ۹ مهرماه سال‌جاری ساعت ۱۸:۳۰ در هنرستان هنرهای زیبای پسران واقع در میدان انقلاب، خیابان استاد مطهری بعد از خیابان شمس‌آبادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5899778

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