۲۶ هزار سالمند در بوشهر تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن صبح یکشنبه در حاشیه سرکشی از منزل سالمندان اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی به عنوان بزرگترین نهاد حمایت از سالمندان، مفتخر به ارائه خدمات دائمی به این قشر عزیز از جامعه است.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ هزار نفر جمعیت مددجویی تحت پوشش کمیته امداد استان بوشهر هستند گفت: ۲۶ هزار نفر از این تعداد جمعیت را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در ادامه با بیان اینکه کمیته امداد خدمات متنوعی به مددجویان سالمند تحت حمایت بر اساس نوع نیاز آن‌ها ارائه می‌کند، گفت: این نهاد در تلاش است با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی استان و همراه کردن مسئولان و مؤسسات و مراکز نیکوکاری و مشارکت حامیان و خیران خدمات بیشتری به سالمندان تحت حمایت ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: سالمندان در طول سال خدمات متنوع و مستمری از جمله کمک‌هزینه معیشت، خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین جهیزیه فرزندان، وام کارگشایی، ودیعه مسکن، اردوهای زیارتی، هزینه‌های نگهداری، تأمین مسکن و ارائه خدمات عمرانی، آموزش‌های فکری، فرهنگی و مشاوره‌ای و خدمات معافیت نظام وظیفه فرزندان تحت تکفل بهره‌مند هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: با عنایت به قرار گرفتن در آستانه چهاردهمین دوره تکریم سالمندی مصادف با روز جهانی و به منظور و ترویج و احیای ارزش‌های اسلامی در راستای تجلیل و تکریم سالمندان و نظر به مسئولیت این نهاد در این زمینه، برنامه‌هایی برگزار می‌شود.