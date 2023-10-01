به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مسابقات تیم ملی اسکیت سرعت ایران اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر) به وقت محلی در ماده ۱۰۰۰ متر و در استادیوم Qiantang Roller Sports Centre با حضور نگین شیخی و ملیکا منوچهری راد در بخش زنان و محمد امین حیدری و کیارش شامحمدی در بخش مردان برگزار شد.

در پایان دور اول بخش زنان و بین ۱۱ شرکت‌کننده، ملیکا منوچهری راد با رکورد ۱.۳۷.۲۱۷ و نگین شیخی با زمان ۱.۳۸.۴۱۴ به ترتیب در جایگاه‌های چهارم و پنجم جدول ۱۱ نفره ایستادند و جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کردند.

در مرحله نیمه نهایی نگین شیخی رکورد ۱.۳۷.۰۸۲ را ثبت کرد و ملیکا منوچهری مسابقه را با زمان ۱.۳۷.۱۵۷ به اتمام رساند. اسکیت‌بازان ایران به ترتیب در رتبه‌های پنجم و ششم جدول ۱۱ نفره ایستادند و فینالیست شدند.

در فینال، دو اسکیت‌باز دختر ایران در جمع هشت نفر، رتبه‌ای بهتر از هفتم و هشتم کسب نکردند. ملیکا منوچهری راد، پیست را در ۱.۴۲.۷۰۱ طی کرد و البته خطای استارت هم داشت. نگین شیخی نیز با ثبت رکورد ۱.۴۳.۸۶۹ در قعر ایستاد. دو نماینده چین تایپه صاحب مدال‌های طلا و نقره شدند و اسکیت‌باز کره جنوبی سوم شد.

در بخش مردان هم کیارش شامحمدی از گروه اول و محمد امین حیدری از گروه دوم موفق شدند راهی مرحله بعدی شوند. شامحمدی که خطای استارت هم داشت با رکورد ۱.۳۴.۴۸۴ در جایگاه پنجم ایستاد و حیدری با زمان ۱.۴۳.۰۶۶ در رده دوازدهم جدول ۱۶ نفره مردان قرار گرفت.

محمد امین حیدری میان ۱۶ اسکیت‌باز که باز هم در دو گروه رقابت کردند، با ثبت زمان ۱.۲۷.۳۲۶ ششم شد و به فینال صعود کرد. کیارش شامحمدی نیز در مرحله نیمه‌نهایی رکورد ۱.۳۰.۱۵۲ را به ثبت رساند، یازدهم شد و از صعود به فینال بازماند.

حیدری تنها نماینده ایران در فینال که او هم خطای استارت داشت، زمان ۱.۳۰.۴۴۳ را ثبت کرد و بین هشت اسکیت‌باز ششم شد. اسکیت‌بازانی از کره جنوبی به ترتیب اول و دوم شدند و مدال برنز هم به نماینده چین تایپه رسید.

تیم ملی اسکیت سرعت ایران با چهار بازیکن زن و چهار بازیکن مرد در بازی‌های آسیایی هانگژو حضور دارد.