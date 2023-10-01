به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بازار سرمایه وضعیت نوسانی همراه با ریزش داشت و شاخص کل روند اصلاحی را حفظ کرد، اما طبق گفته کارشناسان بازار سرمایه شاخص کل بورس در هفته‌های آتی با انتشار گزارش‌های ۶ ماه نمادها می‌تواند یک نوسان مثبت را تجربه کند.

با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه و ۳ ماهه نمادها می‌توان انتظار داشت که شاخص کل بتواند در نمادهایی که وضعیت بنیادی بهتری دارند پر تقاضا شود.

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در این باره به مهر گفت: انتظاری که از بازار هفته جاری خواهد رفت تعادل همراه با حجم پایین معاملات است و رسیدن به ارزش معاملات حداقلی سیگنال است، زیرا بازار نه تمایلی به صعود دارد و نه نزول و در این موارد بورس به دنبال اخبار مثبت برای صعود است.

فراقی افزود: شاخص کل بورس همانند هفته‌های گذشته می‌تواند روزهای نوسانی را تجربه کند و صنایعی همچون حمل و نقل، و زراعت جزو صنایع پر توجه بازار باشند.

علی فراقی در پایان گفت: در دیگر صنایع بیشتر می‌توان چشم به تک سهم‌ها داشت. اما نکته مهم این است که احتمالاً این هفته بازار به تعادل رسیده و در هفته آتی استارت حرکت صعودی بازار زده شود.