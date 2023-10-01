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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

در آبان ماه انجام می‌شود؛

برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌های استان قزوین

برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌های استان قزوین

قزوین- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین از برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌های استان در آبان ماه خبر داد.

محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزمون استخدامی شهرداری‌های استان قزوین در آبان ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: ثبت نام این آزمون در روزهای پیش رو در مهرماه انجام خواهد شد.

وی افزود: این آزمون در راستای ارتقای کیفیت نیروی انسانی و خدمت‌رسانی به شهروندان استان برگزار می‌شود تا بتوانیم با به کارگیری نیروهای تخصصی در جایگاه‌های مختلف شاهد ارتقای ارائه خدمات در این نهاد خدمت رسان باشیم.

وی خاطر نشان کرد: این آزمون بر اساس مجوز صادره سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور مبنی بر بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌ها استان قزوین برگزار می‌شود.

اسماعیلی یادآور شد: مجوز برگزاری آزمون برای ۱۰ شهرداری استان به تعداد ۳۷ نفر و در رشته شغلی‌های مرتبط با حوزه مأموریتی شهردارها صادر شده است.

کد مطلب 5899881

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