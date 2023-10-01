محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزمون استخدامی شهرداری‌های استان قزوین در آبان ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: ثبت نام این آزمون در روزهای پیش رو در مهرماه انجام خواهد شد.

وی افزود: این آزمون در راستای ارتقای کیفیت نیروی انسانی و خدمت‌رسانی به شهروندان استان برگزار می‌شود تا بتوانیم با به کارگیری نیروهای تخصصی در جایگاه‌های مختلف شاهد ارتقای ارائه خدمات در این نهاد خدمت رسان باشیم.

وی خاطر نشان کرد: این آزمون بر اساس مجوز صادره سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور مبنی بر بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌ها استان قزوین برگزار می‌شود.

اسماعیلی یادآور شد: مجوز برگزاری آزمون برای ۱۰ شهرداری استان به تعداد ۳۷ نفر و در رشته شغلی‌های مرتبط با حوزه مأموریتی شهردارها صادر شده است.