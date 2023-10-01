یوسف نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سندهای مختلفی در تمام حوزهها وجود دارد، اظهار داشت: حوزه علم و فناوری یکی از مهمترین سندها محسوب میشود که در آن سیاستها ترسیم شده و باید آن را گسترش داد تا علم و فناوری را با کشورهای جهان به اشتراک بگذاریم.
وی افزود: اکنون ایران به توانمندیهای خوبی رسیده که میتوان برای هرکدام از آنها رویدادهای بزرگی را اجرا کرد. یکی از این رویدادهای بزرگ، جایزه علم و فناوری مصطفی است که این اتفاق موجب اجرایی شدن اهداف قرآنی و سیاستهای نظام میشود.
مشاور دیپلماسی آموزشی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه جایزه مصطفی رویداد جهانی است، تصریح کرد: برای نخبگان جهانی کمتر کاری که میتوان علی رغم سختی تحریمهای چندگانه انجام داد این است که توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران را به سایر کشورهای جهان اسلام منتقل کنیم.
نوری بیان داشت: زمانی که دانشمندان کنار هم بنشینند الگو هایی شکل میگیرد که این فرآیند میتواند جامعه اسلامی را متحول کند؛ چراکه بر اساس آموزههای قرآنی در این زمان قلوب مردم به یکدیگر نزدیک میشود و آموزش، علم و فناوری که توأم با ایمان و تقوا است، پیشران کار خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصفهان پایتخت فرهنگی ایران است، اضافه کرد: جایزه مصطفی یک رویداد فرهنگی است و اصفهان در این زمینه همواره پیشرو بوده است چراکه در این شهر کارهای بدیع و نو به خوبی اجرا میشود؛ از همین رو میزبانی اصفهان برای المپیاد فیزیک که سال آینده در همین شهر برگزار میشود ادامه دار خواهد بود.
مشاور دیپلماسی آموزشی وزارت خارجه ایران خاطر نشان کرد: وزارت خارجه و خیرین آمادگی دارند تا رویداد هوش مصنوعی در سالهای بعد به صورت بینالمللی برگزار شود.
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