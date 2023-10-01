مدیران برتر جشنواره شهید رجایی در ایلام معرفی و تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز یکشنبه در جشنواره شهید رجایی با حضور بهرام‌نیا استاندار ایلام و مجموعه مدیران استانی، ۱۸ مدیر دستگاه اجرایی برتر معرفی شدند.

پس از ارزیابی‌های صورت گرفته در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت به صورت مشترک مدیران شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز استان، گروه تولیدی و خدماتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، گروه فرهنگی، علمی و آموزشی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گروه سلامت و رفاه اجتماعی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان، گروه اقتصادی و مالی اداره کل امور مالیاتی استان، گروه عمومی، امنیتی و قضایی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در بخش تبیین دستاوردهای دولت و اقناع افکار عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، اجرای مصوبات سفر ریاست جمهور به استان اداره کل ورزش و جوانان، تحقق شعار سال اداره کل دادگستری استان، اقتصاد مقاومتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، بهبود محیط کسب و کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کسب رضایت مردم شرکت توزیع نیروی برق استان، ایجاد اشتغال به‌صورت مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ملت، مشارکت خبرگان اداره کل زندان‌ها و پژوهش برتر دانشگاه علمی و کاربری استان معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.