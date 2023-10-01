باید عمل خیرخواهانه اهدای عضو در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پاکدل، در مراسم تقدیر از ایثارگران جانبخش، افزود: ما عزت امروز کشور را مدیون امام راحل (ره)، شهدا و ایثارگران هستیم. جا دارد در این مراسم از تمام هنرمندانی که برای ترویج این فرهنگ خدا دوستانه همواره تلاش کرده‌اند تشکر نمایم.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار در کشور ما نهادینه شده است، گفت: یکی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئولیت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است، حتی دولت سیزدهم همواره بر ترویج این فرهنگ مردم پایه تاکید دارد. توسعه فرهنگ ایثار و شهادت نباید منوط به چند سازمان دولتی باشد و باید مردم پایه باشد.

پاکدل با بیان اینکه ایثار شقوق مختلف دارد، افزود: روزی نیاز بود که با هدف مقابله با دشمن و ایثارگری در جبهه‌های جنگ نگذاریم ذره‌ای از خاک وطن از دست برود.

معاون مددکاری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: ایثار اجتماعی واژه‌ای نو در بنیاد است و ما وظیفه ترویج آن را بر عهده داریم. امروز قرار است تفاهم‌نامه ای میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و انجمن اهدای عضو ایرانیان با هدف همکاری بیشتر به امضا برسد.

وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که عمل خیرخواهانه اهدای عضو در کشور ترویج و توسعه یابد.